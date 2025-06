News Cinema

Reflection in a Dead Diamond: il trailer del film di spionaggio con Fabio Testi in sala il 3 luglio

Dopo una presentazione in concorso allo scorso Festival di Berlino, Reflection in a Dead Diamond uscirà nelle sale dal 3 luglio per Lucky Red. Una storia di genere fra spionaggio e horror diretta da Hélène Cattet e Bruno Forzani e interpretata da Fabio Testi. In anteprima il trailer.