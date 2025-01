Reese Witherspoon, dopo La rivincita delle bionde, è stata in una giuria vera... e gli equivoci non sono mancati

News Cinema

Reese Witherspoon ha fatto di tutto per evitare di essere chiamata tra i giurati di un piccolo processo: quando ha accettato, si è resa conto che gli altri membri la consideravano più competente solo perché aveva interpretato un'avvocata in La rivincita delle bionde!

Reese Witherspoon ha scoperto che il suo ruolo in La rivincita delle bionde l'ha resa per qualcuno competente in materia di legge: d'altronde, successe anche a Gigi Proietti di essere fermato per strada, per una consulenza da carabiniere (era in quel periodo il Maresciallo Rocca). Reese ha raccontato l'aneddoto mentre era ospite del Graham Norton Show insieme a Will Ferrell, coprotagonista con lei della commedia Un matrimonio di troppo su Prime Video. Tutto è cominciato quando Reese è stata chiamata in una giuria... Leggi anche La rivincita delle bionde: Prime Video e Reese Witherspoon annunciano una serie prequel

Reese Witherspoon giurata sul serio: La rivincita delle bionde l'ha aiutata?

Ricordando che la giuria negli Stati Uniti passa per un sorteggio, con i candidati poi vagliati dalla difesa e dall'accusa, anche a Reese Witherspoon è capitato di essere sorteggiata. Ha fatto di tutto per convincere chi di dovere che non le andava, però poi ha dovuto capitolare. Questo episodio, legato a un processo di certo non eclatante e grave, l'ha messa in una situazione strana: nei film La rivincita delle bionde (2001) e Una bionda in carriera (2003), Reese interpretava Elle Woods, una ragazza frivola che scopriva una vocazione come avvocata e si emancipava, pur rimanendo fedele alla sua leggerezza. Un successo che sta per generare persino una serie tv prequel... un successo che ebbe una conseguenza imprevista. Racconta Witherspoon:

Davvero, non volevo fare la giurata. Ricordo che erano passati tipo sette anni da La rivincita delle bionde, mi chiamarono per fare da giurata a Beverly Hills e pensai: "Di certo non sceglieranno me". Invece mi presero, per un processo di due settimane. [...] Due settimane piene, dovevo andare ogni giorno. Il caso riguardava il morso di un cane, molto chiaro, mi prese parecchio. [...] Poi andammo a deliberare e alla fine bisognava decidere il portavoce della giuria, e tutti all'unanimità dissero: "Lei!" E risposi: "IO? Perché proprio io?" "Tu hai fatto legge!" Questa cosa è un po' disturbante. "Decisamente io NON ho studiato legge e non ho nemmeno finito il college!" Ho interpretato una volta un'avvocata, ma mi resero a pieno titolo la portavoce e cominciai a capire... che la gente della legge ne sa poco. Se vi chiamano accettate, perché succedono cose brutte, tipo che dicono "Secondo me è colpevole, perché il suo aspetto non mi piaceva". Una cosa inquietante, io dicevo: "Ma non puoi dire così, non ci sono abbastanza prove!"