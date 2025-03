Red Sonja: il film con Matilda Lutz sta finalmente per arrivare

News Cinema

Questo nuovo film basato sul personaggio dei fumetti Marvel è stato acquistato da una distribuizione e uscirà negli USA nel corso di quest'anno. Speriamo di vederlo presto anche da noi. Ecco cosa sappiamo del nuovo Red Sonja.

Di Red Sonja, il film con Matilda Lutz che riporta sullo schermo il celebre personaggio appartenente al mondo di Conan il Barbaro, si sta parlando da anni, tra mille incertezze. Ora sappiamo non solo che il film è pronto, ma anche che è stato appena acquistato dalla Samuel Goldwyn Films che lo distribuirà in sala negli Stati Uniti nel corso di questo 2025. Il che, con tutta probabilità, significa che Red Sonja si preparerà anche a una distribuzione internazionale, se non in sala almeno su piattaforma.

Nata nel 1973 come personaggio di un fumetto Marvel firmato dallo sceneggiatore Roy Thomas e dal disegnatore Barry Windsor-Smith (che si sono ispirati a due personaggi di Robert E. Howard, il creatore di Conan, Red Sonya di Rogatino e Dark Agnes de Chastillon), Red Sonja è apparsa per la prima volta al cinema nel 1985 in un film da noi intitolato Yado, dove aveva le fattezze di Brigitte Nielsen, che con quel film esordì come attrice e si vide spalancare le porte di Hollywood. Yado era nato ovviamente per sfruttare la popolarità dei film di Conan con Arnold Schwarzenegger (che infatti appariva anche in Yado) e, sebbene il reboot di Conan del 2011 con Jason Momoa non sia stato un grandissimo successo, da allora si è iniziato a parlare di un possibile nuovo film su Red Sonja. Tramontato il progetto che avrebbe visto Robert Rodriguez regista e Rose McGowan protagonista, poi quello che coinvolgeva Simon West e Amber Heard, qualche anno il film sembrava rinascere grazie al coinvolfimento di Bryan Singer, poi finito nel turbine degli scandali sessuali e allontanato dal progetto.

Alla fine Red Sonja, che come detto vede nei panni della protagonista Matilda Lutz (probabilmente grazie alla sua performace feroce in Revenge di Coralie Fargeat, è stato affidato alla regia di Michael J. Bassett, che ha all'attivo diversi episodi della serie Ash vs. Evil Dead e film come Solomon Kane e Silent Hill: Revelations. Del cast fanno parte anche Robert Sheehan, Wallis Day, Michael Bisping, Luca Pasqualino, Rhona Mitra, Martyn Ford, Ben Radcliffe, Eliza Matengu, Veronica Ferres, Phillip Winchester e Trevor Eve.

Questa la trama ufficiale diffusa finora:

“Catturata. Incatenata. Costretta a combattere per la sopravvivenza. Red Sonja deve farsi strada tra le trincee di sangue dell'impero di un tiranno e radunare un esercito di reietti per reclamare la sua libertà e sconfiggere Dragan e la sua spietata sposa, Dark Annisia”.