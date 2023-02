ReBroken: prima di Saw 10 Tobin Bell nel trailer di un nuovo horror

News Cinema

La saga di Saw non è ancora finita e, non sappiamo ancora come, ritroveremo Tobin Bell nel decimo film. Nel frattempo, l'attore ha interpretato un altro horror, ReBroken. Ecco il trailer.

Ci sono attori caratteristi, altri bravi, il cui nome diventa improvvisamente famosissimo quando interpretano un personaggio nel cinema horror. Basti pensare a Robert Englund, ormai identificato dai più come Freddy Krueger. La stessa cosa è accaduta a Tobin Bell quando ha ricoperto il ruolo dell'Enigmista in quella che è diventata la saga di Saw, di cui presto lo vedremo nel decimo film. Nel frattempo, l'attore continua col genere che gli ha portato la fama e ha interpretato un nuovo horror, ReBroken, che uscirà in America il 7 marzo e di cui vediamo il trailer.

ReBroken, trama e cast

In ReBroken, Will è un padre devastato dal dolore in seguito alla perdita della figlia. Passa le sue giornate tra le sedute di terapia che gli ha ordinato un tribunale e lo stordimento dato dall'alcol. Fino al giorno in cui interpreta un misterioso personaggio (interpretato da Tobin Bell) che gli dice che c'è un modo per mettersi in contatto con la figlia e gli consegna un disco in vinile dicendogli di ascoltare attentamente le istruzioni. Dopo l'ascolto, Will inizia a ricevere messaggi dalla bambina. Con l'infittirsi della comunicazione, l'uomo si convince che deve esserci un modo per riportarla indietro dalla terra dei morti. Ma proprio quando si avvicina alla verità, inizia a sospettare che le persone con cui fa terapia di gruppo abbia dei motivi nascosti. Quando l'uomo del disco scompare, Will cerca di ritrovarlo e recuperare la sua ultima registrazione, per non perdere la possibilità di riportare indietro la figlia. Nel cast, oltre a Bell, ci sono Kipp Tribble, Alison Haislip, Nija Okoro, Kenny Yates, Richard Siegelman, Blake Koren e Billy Walker. La regia è di Kenny Yates, che appare anche nel film come attore, mentre un altro interprete, Tribble, è uno degli sceneggiatori assieme a Scott Hamm Duenas.