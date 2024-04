Rebel Moon: Parte 3, Zack Snyder: "Sappiamo dove siamo diretti"

News Cinema

Dopo Figlia del Fuoco, Rebel Moon tornerà su Netflix con la Parte 2: La Sfregiatrice, ma Zack Snyder ha già ammesso di avere in mente una Parte 3.

Rebel Moon è di ritorno su Netflix con la Parte 2: La Sfregiatrice dopo aver introdotto il suo mondo fantascientifico con la Parte 1: Figlia del fuoco. Protagonista della storia è Kora, una donna dal passato misterioso costretta a rimettersi in gioco e puntare alla sua formazione da soldato per porre fine alla dittatura del Mondo Madre. Ad occuparsi della regia è Zack Snyder, regista che negli ultimi anni ha lasciato un’impronta anche nell’universo DC accompagnando Henry Cavill come L'Uomo d’Acciaio sul grande schermo. Su Netflix, invece, Snyder ha proposto un nuovo universo in guerra attualmente composto da un unico film diviso in due parti. Ma realizzare un terzo film è possibile?



Rebel Moon - Parte 2: la sfregiatrice: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film di Zack Snyder - HD

Rebel Moon, Zack Snyder vorrebbe proseguire l’avventura con un terzo e altri film

Zack Snyder è affezionato all’universo costruito con Rebel Moon e naturalmente vorrebbe continuare ad esplorarlo in casa Netflix con ulteriori film, motivo per cui non esclude la realizzazione di un terzo capitolo. Ai microfoni di Collider, il regista ha spiegato che anche il supporto del pubblico è importante in questa scelta e ha suggerito, con ironia, di manifestare anche il proprio punto di vista attraverso il sistema di valutazione disponibile in piattaforma. “Probabilmente in linea generale anche il doppio pollice in su potrebbe bastare”, ha scherzato il regista. Ai microfoni di ThePlaylist, non molto tempo fa aveva espresso la propria posizione in merito ad un terzo capitolo.

Abbiamo sicuramente lavorato su una 'Terza Parte', per quanto riguarda la storia. Sappiamo sicuramente dove siamo diretti – lo sappiamo da un bel po', a dire il vero. Quindi sì, sarei felice di realizzare altri film su Rebel Moon, sarebbe divertente.