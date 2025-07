Rebel Moon di Zack Snyder svela il trailer del nuovo prequel su Nemesis

News Cinema

Dopo i primi due film su Netflix, Rebel Moon è di ritorno con una nuova storia prequel dedicata a Nemesis: ecco il trailer che anticipa il debutto dei fumetti.

Zack Snyder si è allontanato dall’universo DC per concentrarsi su una nuova storia fantascientifica, ambientata in un universo dominato da un crudele Impero. Tutto è partito da Rebel Moon con la Parte 1: Figlia di Fuoco che ha introdotto i suoi personaggi alla ricerca di riscatto e libertà. La protagonista è Kora, un tempo seguace dell’Impero e poi fuggita da quell’oscurità nella speranza di ricominciare da capo. Ma una volta resasi conto di non poter scappare dal suo passato, Kora ha accettato il suo destino e si è battuta fino alla fine per difendere ciò in cui crede. Nonostante ad oggi non sia chiaro cosa ne sarà della saga cinematografica di Rebel Moon, Snyder ha più volte suggerito diverse possibilità ed una di queste è diventata concreta, seppur con un formato diverso.

Rebel Moon: Nemesis, il trailer del fumetto prequel dedicato all’abile guerriera

La storia introdotta in Rebel Moon si dirama. Come già anticipato tempo fa, questa saga cinematografica è destinata ad ampliarsi anche tramite videogiochi, anime e persino fumetti ed è proprio da questo ramo che arriva la novità. In attesa di scoprire di più su Rebel Moon 3 e di cosa racconterà, Titan Comics ha condiviso un trailer del prequel di Rebel Moon dedicato al personaggio di Nemesis, una guerriera che ha perso tutto ed interpretata in carne ed ossa da Bae doo-na (Sense8).





Rebel Moon: Nemesis è tratto da una storia di Zack Snyder, ma scritta da Gail Simone con le raffigurazioni di Federico Bertoni. Trattandosi di una serie prequel, racconta delle origini di Nemesis, o meglio della donna che è poi diventata la guerriera privata di tutto. In principio era una donna come tante, una moglie ed una madre amorevole. Titan Comics descrive questa storia come “piena d'azione e tosta nello stile di un western di vendetta” mostrando Nemesis inseguire i soldati dell’Imperium che hanno massacrato la sua famiglia, instradandola verso un percorso di vendetta. La sceneggiatrice Gail Simone, come riporta ComicBook, ha affermato: “Sento che questa storia era in qualche modo destinata a realizzarsi. Io e la mia famiglia stavamo guardando Rebel Moon e ci stavamo divertendo un mondo, e mi sono subito concentrata su Nemesis. Ho adorato la sua cattiveria, ma anche il modo in cui affrontava il dolore e lo riconosceva negli altri. Ero completamente innamorata di lei, e ho detto alla mia famiglia: 'Cavolo, mi piacerebbe tanto scriverla un giorno'. Beh, qualcuno mi stava ascoltando perché ho ricevuto questo messaggio che Zack vorrebbe parlarmi della scrittura di quel personaggio preciso. Chi sono io per discutere con il destino? È un personaggio potentissimo, salta fuori dalle pagine (e dallo schermo) e non riesco nemmeno a spiegare quanto mi sia divertita a giocare in questo sandbox”.