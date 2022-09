Raymond & Ray: Ewan McGregor e Ethan Hawke fratellastri in cerca di pace nel trailer del film

News Cinema

Ethan Hawke e Ewan McGregor sono due fratelli riuniti dalla morte del padre in Raymond & Ray, il nuovo film di Rodrigo Garcia per Apple Tv+, che sarà in concorso alla Festa del cinema di Roma. Il trailer.

Un film come Raymond & Ray si definisce come una tragicommedia, che alterna momenti divertenti ad altri più seri se non drammatici, come la vita. Diretto da Rodrigo Garcia e interpretato nel ruolo di due fratellastri dalla inedita coppia composta da Ethan Hawke e Ewan McGregor, del film che vedremo in concorso alla Festa del cinema di Roma e che arriverà su Apple TV+ il 21 ottobre, è appena uscito il trailer che vi mostriamo.

Raymond & Ray: la storia di due fratellastri riuniti dalla morte del padre

In Raymond & Ray Ethan Hawke e Ewan McGregor sono due fratellastri con un padre terribile, sotto la cui ombra sono sempre vissuti nonostante non lo vedano da tempo. L'occasione per liberarsi e fare pace con se stessi verrà offerta dalla morte del genitore, che lascia loro il compito di scavargli la fossa. Al funerale conoscono anche la nuova compagna del padre che presenta loro un nuovo fratellino. Nel cast ci sono anche Vondie Curtis-Hall, Maribel Verdú, Sophie Okonedo, Todd Louiso e Tom Bower. Tra i produttori del film c'è Alfonso Cuarón.