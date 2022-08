Raven's Hollow: il trailer dell'horror con protagonista il giovane Edgar Allan Poe

News Cinema

Diretto da Christopher Hatton con William Moseley, Raven's Hollow è un horror con protagonista il giovane Edgar Allan Poe. Il trailer.

In America gli amanti del cinema horror hanno la fortuna di avere il canale streaming Shudder, che produce film originali. Uno di questi, di cui vi mostriamo il suggestivo trailer, è Raven's Hollow, uno dei cui protagonisti è il giovane futuro scrittore Edgar Allan Poe.

Raven's Hollow: incubi e ossessioni

Raven's Hollow, che verrà trasmesso sul canale streaming Shudder il 22 settembre, è scritto e diretto da Christopher Hatton e interpretato nel ruolo di Edgar Allan Poe dall'attore inglese William Moseley. Nel cast ci sono anche Melanie Zanetti, Kate Dickie, David Hayman, Callum Woodhouse e Oberon K. A. Adjepong. La trama è la seguente:

Il cadetto di West Point Edgar Allan Poe e quattro suoi compagni in addestramento nel nord dello stato di New York, vengono condotti da una scoperta raccapricciante in una comunità dimenticata, dove trovano le persone nascondono un terribile segreto.