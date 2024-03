Rap & Belzebù. Lenzuoli dipinti: la bellissima mostra dell'artista compagna di Mario Monicelli alla Casa del cinema

News Cinema

Si è inaugurata con una visita guidata dell'artista Chiara Rapaccini, in arte Rap, la mostra alla Casa del Cinema di Roma la mostra "Rap & Belzebù. Lenzuoli dipinti, fino al 2 aprile ad ingresso libero. Ve la raccontiamo con le nostre parole e con quelle della realizzatrice.

Si è inaugurata l'8 marzo alla Casa del cinema di Roma una mostra davvero imperdibile, organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma. Si intitola Rap & Belzebù. Lenzuoli dipinti, dove Rap è la scrittrice, artista e illustratrice Chiara Rapaccini e Belzebù il suo compagno per 35 anni, il grande regista Mario Monicelli, vivo nel suo come nel nostro ricordo, quasi 14 anni dopo la sua scomparsa terrena. La mostra, per la prima volta in Italia, resterà aperta a ingresso libero fino al 2 aprile. Nella serata di presentazione, Chiara Rapaccini ha illustrato la mostra ai giornalisti e agli amici presenti, prima di presentare con Paola Malanga il suo libro autobiografico, che è anche un romanzo, "Mio amato Belzebù", e introdurre al pubblico il film più femminista di Monicelli, Speriamo che sia femmina. Noi vi raccontiamo cosa vedrete, con le nostre parole e quelle Rapaccini.

Chiara Rapaccini e Mario Monicelli: una storia d'amore che nemmeno la morte ha interrotto

Chiara Rapaccini ha 19 anni, è una ragazza di buona famiglia fiorentina. Alta e bella, è femminista e ribelle, fiera e indomabile. Ma quando a Firenze arriva il Cinema, il grande cinema italiano, sotto le spoglie di quell'armata Brancaleone che sono il cast e la troupe di Amici miei, la sua vita cambia per sempre. A capo dei cinematografari che vengono da Roma c'è un signore che ha 40 anni più di lei, Mario Monicelli, snello, deciso e carismatico, all'epoca sposato, che ammalia la giovanissima comparsa e la conquista con un corteggiamento bizzarro, tra lo sfottò e il romanticismo, a cui lei non sa resistere, perché non ha mai incontrato prima una personalità del genere. Così lascia tutto per lui, che non è un uomo facile, con grande scandalo della famiglia e della Firenze provinciale, e dopo averlo raggiunto a Parigi si trasferisce a Roma, dove passa 35 anni con lui, belli, felici ma anche difficili, giovane in mezzo ai grandi vecchi intellettuali del nostro cinema più glorioso, sola e spesso spaesata, a combattere con un uomo irriducibile con cui ha tante affinità ma che non la mette mai in primo piano, anche se di fatto è una donna indipendente e un'artista di successo, designer, illustratrice e scrittrice di libri per ragazzi dallo stile inconfondibile. Da lui ha anche una figlia, Rosa, lo accompagna sui set e in tutte le avventure, lo sostiene anche fisicamente nelle manifestazioni a cui, impegnato politicamente (comunista non pentito), il grande regista partecipa fino a tarda età, finché lui non decide di morire come ha sempre vissuto, libero, nel 2010. Del resto, parlando una volta del suicidio del padre, Monicelli aveva detto “La vita non è sempre degna di essere vissuta; se smette di essere vera e dignitosa non ne vale la pena.“ E con la morte aveva sempre giocato, nei film e nella vita.

Quasi 14 anni dopo la sua morte, il suo fantasma vive sempre in Chiara Rapaccini in arte Rap, che lo ricorda anche nei suoi libri: il primo, un diario fotografico dal set dell'ultimo film, Le rose del deserto, intitolato "Le mosche del deserto", l'autobiografico "La bambina buona" e il più bello, "Mio amato Belzebù" (Giunti editore), uscito nel 2023, in cui, con la distanza degli anni, l'amore e l'ironia condivisa con un uomo difficile da amare ma impossibile da dimenticare, racconta non solo la sua e la loro storia d'amore, ma anche il cinema italiano di cui si è trovata, quasi bambina in mezzo a persone molto più grandi, a essere testimone privilegiata, come una piccola mosca sul muro che dalla cucina ascolta nella stanza accanto gli echi delle riunioni di sceneggiatura con Suso Cecchi D'Amico, Piero De Bernardi e Leo Benvenuti, che partono dal cazzeggio per diventare in alcuni casi capolavori, vive, fotografa e disegna i set dei film, condivide la vita privata con un uomo non comune. A questi libri, scritti benissimo e autentici regali per tutti gli appassionati italiani di cinema e letteratura, Chiara Rapaccini aggiunge quello di una mostra straordinaria, Rap & Belzebù. Lenzuoli dipinti, ospitata dalla Casa del cinema di Roma dall'8 marzo al 2 aprile. Sembra impossibile, ma una mostra che ha girato tutto il mondo, solo oggi arriva in Italia, grazie alla Fondazione Cinema per Roma. Nel giorno che celebra le donne, che precede quello del suo 70esimo compleanno, Chiara Rapaccini ci ha concesso una visita guidata in cui ci ha spiegato non solo la tecnica mista con cui ha realizzato queste opere, ma anche i sentimenti che le hanno dettato e le emozioni che ancora le suscitano.

La mostra nelle parole di Chiara Rapaccini

Rapaccini ha raccontato di sentirsi davvero a casa alla Casa del cinema, dove si svolsero le esequie laiche per Mario Monicelli, ricordando la lunghissima coda che si era formata e che arrivava fino a via Veneto, tanto da indurla a pensare che oltre alla cerimonia dessero qualche film, per poi rendersi conto che erano tutti lì per lui, per poi spiegare come è nata questa affascinante esposizione. E anche qua, in fondo, tutto parte da Monicelli, che lei è riuscita ancora una volta a neutralizzare dalle sue smanie autodistruttive.

La mostra è fatta di questi lenzuoli di cotone, molti dei quali trovati nei banchetti. Una sera dalla finestra vedo Mario, che era molto vecchio, che si trascinava dietro un grande sacco della spazzatura e buttava via delle cose nel cassonetto, in vestaglia. Sono corsa giù, gli ho chiesto: “cosa fai?” “Butto via queste cartacce inutili”, mi ha risposto, ed erano tutte sceneggiature dei suoi film, come I soliti ignoti, e centinaia di fotografie meravigliose dei set. Gli ho detto di non preoccuparsi, che ci avrei pensato io, sono riuscita a salvarle e le ho tenute. Tra queste foto ho scelto dei soggetti - nella mostra ce ne sono 12, io ne ho qualcuna in più - e ho deciso di lavorarci come artista. Non sapevo bene come fare, ma mi immaginavo che diventassero dei fantasmi. Io ho assistito a una strage, ho visto morire tutte queste persone, perché erano vecchie, e quando mi sono messa con Mario non avevo capito che morivano, ai miei amici non morivano le persone care, a me sì. Allora per tenerli in vita ho stampato alcuni di questi soggetti sulle lenzuola, ma non ero soddisfatta e così con l'acrilico ho tolto tutti gli sfondi e le persone in secondo piano, perché volevo che emergesse come fantasma solo qualcosa. Ma non ero ancora contenta, per una sorta di vittimismo ridicolo che accompagna anche il mio romanzo, nel dire che mi sentivo inferiore, non abbastanza intelligente. E allora mi ci sono messa dentro. E dunque vedrete sempre una bambina nera, piccolina, vicino a loro grandi, io che dialogo coi miei fantasmi, coi miei amici, perché la scrittura fa parte del mio lavoro di artista. E' una tecnica mista, anche gli orli sono importantissimi. A me piace molto cucire (male). I miei ultimi lavori sono a punto croce inventato da me, non coi fiorellini e gli uccellini, ma disegni anche violenti e sono tutti orlati come da una malata mentale, per dare anche una allegria a questi lenzuoli storti: quindi cucito, pittura, scrittura, fumetto, libro.

Alcune osservazioni di Rap sui lenzuoli in mostra

In questa foto c'è Mario in versione pop, era un personaggio modernissimo, col suo cappellino preferito che molti avranno visto, Poi c'è il set di Viaggio con Anita, un film non riuscitissimo, eravamo vicino a Livorno, ho cancellato la spiaggia, c'è lui in piedi - Mario aveva un bel corpo, snello, pasoliniano, in macchina c'è Goldie Hawn, era un giorno di bonaccia e poi ci sono "io edipica", sono un caso da manuale del resto, come avrei potuto altrimenti amare un uomo tanto più grande? Non a caso il mio libro viene letto da tutti gli psicanalisti della mia vita. (...) In quest'altra foto ci sono Mario e Vittorio Gassmann sul set di Brancaleone, è una foto molto bella, io ho accentuato le rughe di Mario quando rideva, i set allora erano così, non c'erano divi, non erano individualisti e qua Vittorio indossa la camicia più bella del mondo, tessuta a mano, di Piero Gherardi, il grandissimo costumista. Poi c'è ancora Brancaleone, una foto straordinaria che mette in mostra la grande mobilità di Vittorio che era un grandissimo atleta e sopra ho messi questo uccellaccio, per restare in tema. (...) Questo è il lenzuolo di Risate di gioia, nella foto ci sono Ben Gazzara e Anna Magnani, è un film meraviglioso, per Mario era il suo film più bello e lo è anche per me, con la Magnani per la prima volta bionda. Mario mi diceva che lei era ancora all'apice della carriera e Totò era un po' in declino, per cui c'era un po' di tensione tra i due. Ho fatto dei graffi col bulino sulla vernice, per accentuare il movimento di questi due visi che si contorcono. (...) Qua c'è Mastroianni ne I compagni, uno sfigato, un professore senza una lira ma che crede nella causa, un film di impegno sociale e civile, che era l'altra parte del cinema di Mario che non faceva solo commedie. Lui parla agli operai e poi ci sono io che invado il loro territorio o loro il mio, non so cosa ho scritto, e poi ho lavorato con l'acrilico. (...)

Brancaleone di nuovo, una foto di scena strepitosa con Mario e Barbara Steele, una gallina, una comparsa come un fantasma sullo sfondo. Qua sono intervenuta poco perché la foto è talmente bella che deve essere in primo piano. (...) Qua ci sono Mario e i suoi cappelli, è una foto degli anni Cinquanta, aveva una vera mania per i cappelli, ho scritto che ne ha 150, questo ce l'ho ancora. E ci sono io che sbuco per dargli fastidio come una mostra tsé tsé. (...) Questo è Mario bambino, a Viareggio, mia figlia era identica da piccola e temevo che gli assomigliasse anche nel carattere, ma per fortuna no, ci sono io di nuovo chiedo che mi guardi e lui mi mette paura, ho accentuato l'abito nero col pennello e ho messo questi corvi". (...) In questo foto (la copertina del libro "Mio amato Belzebù", ndr) nella carrozzina c'erano degli oggetti che Mariangela Melato si portava dietro mentre si allontana sull'autostrada, io ho tolto quelli e mi ci sono messa io. (...) L'ultima foto, splendida, è di Mario con il suo panama, un cappello così leggero e sottile che entra dentro un anello, lui la faceva lunga con questa storia, io parto dal reverse del cappello per mettere questi personaggi . Mi commuovo nel vedere questo, non mi ricordavo, non ricordo mai quello che scrivo, vado di getto, come parlo. Mario è morto ma abbiamo un libro, la pittura, è stato il mio uomo per 35 anni, sta lì dentro, ed è un regista che non muore mai, anche se forse meno famoso di altri come Fellini, resta nella vita di molti di noi, come il titolare di Settimio in via del Pellegrino dove abbiamo passato la nostra vita e gli amici storici che sono qua anche oggi. Mario non muore mai, stasera i fantasmi di Mario, di Vittorio, di Marcello, sentite che tremano, sono vivi e questa non è la solita mostra d'arte ma è una cosa viva, che continua con una presentazione, in un libro, con le arti che sono tutte insieme: questa è la mia concezione.

Anche noi ci siamo commossi vedendo la mostra Rap & Belzebù. Lenzuoli dipinti e vi invitiamo a non perderla se siete a Roma, al piano superiore della Casa del Cinema, fino al 2 aprile, in (non a caso) Largo Marcello Mastroianni. Perché certi artisti, davvero, non muoiono mai.