Rambo, Noah Centineo scelto come protagonista del prequel

News Cinema

Rambo ha scovato il suo interprete. Dopo Sylvester Stallone, toccherà a Noah Centineo guidare un giovane Rambo alla scoperta delle proprie origini nel film prequel.

La carriera di Noah Centineo prosegue indisturbata. Dopo il successo in Tutte le volte che ho scritto ti amo, l’attore è stato coinvolto in numerosi progetti da protagonista come The Recruit e sarà il prossimo interprete di Rambo nell’omonimo prequel. Personaggio lanciato e trasformato in icona ai tempi da Sylvester Stallone, è di ritorno al cinema con un progetto prequel di Millennium Media intitolato John Rambo.

John Rambo, scelto chi interpreterà il protagonista

Secondo quanto riferito da Deadline, Noah Centineo è stato scelto come protagonista del prequel di Rambo. Diretto da Jalmari Helander, il prequel potrà contare su una sceneggiatura scritta a quattro mani da Rory Haines e Sohrab Noshirvani. Le riprese dovrebbero iniziare entro il 2026 e hanno scelto come location la Thailandia. Secondo alcune fonti, pur non avendo ancora accordi prestabiliti, Lionsgate sarebbe la favorita ad aggiudicarsi il pacchetto.

La trama del prequel ad oggi risulta ancora segreta, ma dovrebbe ripercorrere le origini del giovane Rambo durante la guerra del Vietnam. Personaggio creato da David Morell nell’omonimo romanzo, ha poi ispirato il celebre film del 1982 con protagonista un iconico Sylvester Stallone che ha trasformato quel personaggio in una leggenda del cinema. Rambo, veterano, fu costretto da uno sceriffo crudele a dai suoi vice a fuggire sulle montagne e a combattere una guerra solitaria nei boschi. Il prequel, invece, dovrebbe esplorare di più le sue radici militari. Il franchise ad oggi ha potuto contare sulla realizzazione di cinque film con un incasso di oltre 800 milioni di dollari in tutto il mondo.

Ma ci sarà anche Sylvester Stallone? Una domanda importante per un franchise ed un personaggio di spicco come Rambo ma, secondo quanto riferito da Deadline, fonti interne sostengono che l’attore sia a conoscenza del progetto e che tuttavia non sia stato coinvolto. Ad occuparsi del giovane Rambo sarà quindi Noah Centineo, attore che ha mosso i primi passi in TV con The Fosters per poi catturare l’attenzione con la trilogia di Jenny Han su Netflix partita con Tutte le volte che ho scritto ti amo. Oltre a The Recruiter, l’attore è stato coinvolto anche nel live action di Street Fighter in fase di realizzazione.