Rainer Werner Fassbinder: a 40 anni dalla morte un tributo al grande regista tedesco

Eccessivo, visionario, fluviale: Rainer Werner Fassbinder nella sua breve vita ha lasciato una traccia importante nella storia del cinema. A 40 anni dalla morte Viggo riporta in sala 5 suoi film e un documentario inedito.

Rainer Werner Fassbinder, morto a soli 37 anni a Monaco di Baviera il 10 giugno 1982, è stato l'esponente più irregolare, geniale e visionario del nuovo cinema tedesco. Bulimico, fluviale, tormentato, sapeva essere estremamente crudo ma anche raffinato in modo sublime, e ci ha lasciato nella sua breve vita ben 44 lungometraggi, da L'amore è più freddo della morte, del 1969, a Querelle de Brest, dal romanzo di Jean Genet, con Brad Davis e Franco Nero, uscito postumo nel 1982. Ma ha anche diretto numerose serie televisive, inclusa la meravigliosa Berlin Alexanderplatz, ed ha all'attivo regie teatrali (con la fondazione del celebre Antiteater) e pubblicazioni. Fa dunque particolare piacere sapere che nel 40esimo anniversario della sua morte, VIGGO renderà omaggio al grande autore tedesco riportando in sala, dal prossimo 10 giugno, cinque dei suoi lungometraggi e il documentario del 2015 di Annekatrin Hendel, inedito in Italia, intitolato semplicemente Fassbinder.

Tributo a Fassbinder: il documentario e i film

Il documentario Fassbinder ripercorre l’itinerario artistico e personale del regista, dai tempi dell’Antiteater fino alla morte. La Hendel parla con gli attori più importanti del suo cinema e i colleghi di quel periodo, come Hanna Schygulla e Irm Hermann e muse interpreti di tanti film, Harry Baer, Margit Carstensen, Thomas Schühly, Volker Schlöndorf e Juliane Lorenz, anche co-sceneggiatrice, ultima compagna di Fassbinder e a capo della Fondazione a lui dedicata. Alle interviste in parte inedite, come l’ultima - rilasciata un giorno prima della sua morte – in cui Fassbinder descrive il suo approccio verso l’Antiteater, la politica, il cinema, i rapporti tra le persone, si alternano scene tratte dai suoi film. Il documentario è stato prodotto da It Works! Medien in co-produzione con Rainer Werner Fassbinder Foundation, Westdeutscher Rundfunk (WDR), Rundfunk Berlin_Brandenburg (RBB), Bayerische Rundfunk (BR) e in associazione con ARTE.

Si potranno vedere e/o rivedere al cinema 5 titoli del grande autore tedesco, tra le più imponenti e importanti personalità del Nuovo Cinema Tedesco degli anni Settanta e Ottanta, insieme a Werner Herzog e Wim Wenders e ai “colleghi” più grandi come Volker Schlöndorff, Edgar Reitz, Alexander Kluge. Sul grande schermo, quindi, vengono riproposti 5 film a cominciare dal suo debutto nel lungometraggio, presentato al Festival di Berlino L'amore è più freddo della morte, del 1969, ispirato a Frank Costello faccia d'angelo di J. P. Melville. Il film segna, oltre all'esordio di Fassbinder, anche la sua prima collaborazione con Hanna Schygulla (sua musa in ben 23 titoli). Il regista si ritaglia una parte nella veste di un protettore che ben presto diventa un rapinatore; Le lacrime amare di Petra von Kant, 1972, interpretato sempre dalla Schygulla insieme a Margit Carstensen e Katrin Schaake, film drammatico che segue la storia della stilista Petra devastata dalla gelosia, poiché la sua amata l’ha tradita con un militare americano; La paura mangia l'anima, 1973, con il quale diventa famoso anche all’estero e si aggiudica il premio FIPRESCI al Festival di Cannes; ancora con la Schygulla è Effi Briest, del 1974, tratto dall’omonimo romanzo del 1895 di Theodore Fontane, drammatica storia della diciassettenne Effi che i genitori obbligano a sposare un barone molto più grande di lei; infine, quello che da molti viene considerato il capolavoro di Rainer Werner Fassbinder, Il matrimonio di Maria Braun, del 1979, presentato al Festival di Berlino, in cui mette in scena l’ascesa di una giovane donna molto indipendente che si sposa durante i bombardamenti del 1943. Poco poco dopo suo marito, partito per il fronte russo, viene dato per disperso. Quando arrivano i vincitori Maria, per sopravvivere, inizia una relazione con un americano, poi ucciso in circostanze poco chiare al ritorno del marito.