Rachel, il thriller psicologico in prima TV su Rai 3

Sam Claflin e Rachel Weisz hanno un'intesa pericolosa in Rachel, thriller psicologico in onda questa sera in prima TV su Rai 3.

Basato sul romanzo Mia Cugina Rachele di Daphne du Maurier, Rachel questa sera – domenica 10 settembre 2023 – va in onda in prima TV su Rai 3 e racconta la torbida infatuazione di Philip per Rachel, interpretata da Rachel Weisz. Il film thriller è da intendersi come un remake dell’omonimo uscito nel 1952, diretto da Henry Koster e con protagonisti Olivia de Havilland e Richard Burton.



Rachel: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Rachel, la trama del thriller storico in onda su Rai 3

Definito un thriller psicologico, Rachel è ambientato nei primi anni dell’Ottocento. Philip è un orfano quando suo cugino Ambrose decide di accoglierlo sotto il suo stesso tetto e cresce in una tenuta signorile in Cornovaglia. Ad un certo punto il cugino Ambrose, scapolo incallito, decide di partire per il continente per affari e, in uno scambio epistolare, informa Philip di aver incontrato una donna e di averla sposata in viaggio. Si tratta di una giovane donna, Rachel, che ha incontrato in Italia. Da quel momento, le lettere di Ambrose diventano sempre più sporadiche. Un giorno, Philip ne riceve una che lo informa del decesso dell’amato cugino. Ambrose è venuto a mancare in una villa in Toscana. La giovane vedova, Rachel, è partita per l’Inghilterra, ma Philip vuole incontrarla. Tutti credono che sia un’arrampicatrice sociale, complici anche gli ultimi messaggi lasciati da Ambrose. Ma quando Philip la incontra per la prima volta, è ammaliato dalla sua bellezza e gentilezza e a lungo andare finirà per innamorarsi di lei. E quell’amore diventa un problema, soprattutto agli occhi degli abitanti e della famiglia. Philip, del resto, è sul punto di ereditare tutte le proprietà di Ambrose e Rachel potrebbe seguire un doppio gioco.

Ad interpretare il cugino combattuto Philip è Sam Claflin. Il cast di Rachel include anche Holliday Grainger, Pierfrancesco Favino, Iain Glen, Poppy Lee Friar, Tim Barlow, Andrew Knott, Bobby Scott Freeman e Simon Russell Beale. Diretto da Roger Michell, quest’ultimo in merito al film ha raccontato:

Se si sapesse cosa Rachel ha realmente fatto, la storia perderebbe mordente. È entusiasmante invece essere l'artefice di una vicenda in cui fino alla fine permane il dubbio su quale sia la verità. Per Philip, Rachel sembra provenire da un altro mondo e, in un certo qual modo, ciò è vero: il suo modo di parlare, i suoi vestiti, i suoi appetiti e la sua comprensione del mondo gli sono del tutto estranei... Rachel è bella, complessa e fuori da ogni limite imposto dalle convenzioni contemporanee.