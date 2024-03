Race for Glory: video intervista a Riccardo Scamarcio e Stefano Mordini

News Cinema

Nell'universo del rally degli anni 80 la sfida fra Lancia e Audi è al centro del film di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio. Race for Glory è un'avventura tratta da una storia vera al ritmo delle gare automobilistiche. Le nostre video interviste.

La storia tanto incredibile da essere vera del campionato mondiale di rally del 1983. Lancia contro Audi, i primi sfavoriti e indietro dal punto di vista tecnologico, ma capaci delle mosse d'astuzia del direttore sportivo Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio), contro la precisione e il budget teutonico degli avversari. Riccardo Scamarcio si è innamorato della storia diventata poi Race for Glory, scritta da Filippo Bologna, Stefano Mordini e Scamarcio stesso, diretta da Stefano Mordini.

Un'impresa impossibile ricostruita con grande attenzione alla verosimiglianza dei rumori del motore e delle riprese durante le gare, rigorosamente nel mezzo della natura, lungo strade aperte normalmente al traffico. In sala per Medusa Film, Race for Glory è interpretato anche da Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, Gianmaria Martini, Haley Bennett e Daniel Brühl.

La nostra video intervista a Riccardo Scamarcio e Stefano Mordini.