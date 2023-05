Qui rido io - Toni Servillo è Eduardo Scarpetta nel biopic di Mario Martone in prima visione su Rai 1

News Cinema

Mario Martone dirige un film-fiume, in cui condensa il racconto privato e collettivo di Eduardo Scarpetta, padre del teatro italiano e di Titina, Eduardo e Peppino De Filippo. Il biopic sarà trasmesso stasera - 21 maggio - in 1ª visione su Rai 1.

Toni Servillo nei panni di Eduardo Scarpetta è un'interpretazione di cui pensavano non aver bisogno. Invece messa in scesa da Mario Martone l'esistenza di Scarpetta diviene una delle sue tante opere teatrali, raccontata da un cast in stato di grazia, guidato da Servillo in quella che forse è la sua miglior performance. Un'esperienza necessaria dunque - di vita, di teatro e di cinema. Per tutti coloro che si fossero persi il lungometraggio in questione - Qui rido io - Rai corre loro in soccorso, mandando in onda in prima visione il biopic, stasera - 21 maggio - alle 21:25 circa, su Rai 1.

Qui rido io: Trama, cast e trailer del film Mario Martone con Toni Servillo

Napoli, inizio '900. Eduardo Scarpetta guida e comanda la sua compagnia teatrale e la sua famiglia allo stesso modo, seminando figli ed occupandosi di tutti. Di umili origini, Scarpetta si afferma grazie alle sue commedie e alla maschera di Felice Sciosciammocca. Il teatro è il suo mondo, ed è attorno al teatro che ruota il suo complesso nucleo familiare, fatto di mogli, amanti, figli legittimi ed illegittimi - fra cui Titina, Eduardo e Peppino De Filippo, gli unici in grado di portare avanti l'eredità artistica di un padre che non hanno mai considerato come tale. In questo caos collettivo e privato, il lungometraggio si sofferma su un episodio in particolare: la prima causa sul diritto d'autore in Italia. Scarpetta, sentendosi inattaccabile, compie infatti uno sgarbo apparentemente inaccettabile, ovvero scrivere la parodia de La figlia di Iorio di Gabriele D'Annunzio, considerato il più grande poeta italiano dell'epoca.



Eduardo Scarpetta attore e capocomico ma anche - e soprattutto - padre. Mario Martone racconta l'esistenza di uno dei pilastri del teatro italiano in un film-fiume - della durata di circa due ore e quaranta -, in cui non risparmia screzi, diatribe, gelosie e pettegolezzi. In modo colto e raffinato, il regista cerca di condensare il racconto della vita di Scarpetta in un racconto collettivo, cercando in un fatto di cronaca il perno a cui agganciarsi. A dar vita a questo colorato affresco è un cast in stato di grazia, in cui campeggia la figura istrionica - ma mai mimetica - di Toni Servillo. Nel 2021 l'attore comparirà poi in altri due titoli assolutamente imperdibili - Ariaferma ed È stata la mano di Dio - preparandosi a tornare nei panni di un'altra grande figura della Storia italiana ne La stranezza - dove interpreta Luigi Pirandello. Martone - di recente nelle sale con Nostalgia - omaggia quindi la sua Napoli affidandosi, per la quinta volta, al sodale Toni Servillo. Spiccano poi nel cast Maria Nazionale - nei panni della moglie di Scarpetta, Rosa De Filippo Scarpetta - ed Eduardo Scarpetta - discendente proprio del primo Eduardo Scarpetta -, visto di recente nelle serie Le fate ignoranti e La legge di Lidia Poët. Completano poi il cast Cristina Dell'Anna, Antonia Truppo, Roberto De Francesco, Lino Musella, Paolo Pierobon, Gianfelice Imparato, Greta Esposito e i giovani Alessandro Manna, Marzia Onorato e Salvatore Battista - nei panni di Eduardo, Titina e Peppino De Filippo. Scritto dallo stesso Martone e presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Qui rido io è prodotto da Indigo Film e Publispei con Rai Cinema ed è stato candidato a ben 14 David di Donatello - vincendone due, per i migliori costumi ad Ursula Patzak e al miglior attore non protagonista, ad Eduardo Scarpetta. Appuntamento dunque a questa sera, alle 21:25.