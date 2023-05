Quentin Tarantino voleva dirigere un James Bond, ha un consiglio per il dopo Craig

News Cinema

Intervistato da Deadline, Quentin Tarantino ha ricordato di aver voluto dirigere uno 007 dopo Pulp Fiction, e ha spiegato perché la cosa non sia andata in porto. Suggerisce però qualcosa a chi volesse riprendere la saga dopo Daniel Craig (lui non ci pensa nemmeno).

La prospettiva di un James Bond 007 diretto da Quentin Tarantino siamo sicuri incuriosirebbe non solo i fan di Bond, ma anche quelli del regista, che però in un'intervista a Deadline ha ribadito la sua intenzione di ritirarsi dal cinema dopo l'ultimo The Movie Critic. Chiacchierando con la giornalista, Quentin ha comunque ribadito di avere avuto davvero l'intenzione di dirigere uno 007, quasi trent'anni fa, dopo Pulp Fiction. Ma le cose non girarono per il verso giusto... Leggi anche Casino Royale, 007 da David Niven a Daniel Craig, la curiosa storia dell'adattamento da Ian Fleming

Quentin Tarantino: "Volevo fare Casino Royale, ma bisogna adattare proprio i libri"

Quentin Tarantino racconta che andò così: dopo Pulp Fiction avrebbe voluto realizzare una sua versione di Casino Royale, ambientata negli anni Sessanta, senz'alcuna intenzione di avviare una nuova serie di 007, una tantum. Legalmente avrebbe potuto, perché "Casino Royale" era stato per un lungo periodo uno dei libri di Ian Fleming i cui diritti cinematografici non fossero posseduti dalla Eon dei Broccoli. Tramite la Miramax, Tarantino provò a trovare un accordo direttamente con gli eredi di Ian Fleming, ma scoprì che i Broccoli avevano preso provvedimenti per evitare l'aggiramento della loro gestione di Bond.

Scoprimmo che i Broccoli tre anni prima avevano immaginato che qualcuno avrebbe provato a fare quello che stavo pensando di fare io. Quindi fecero una specie di contratto quadro con gli eredi Fleming, dicendo: "Abbiamo i diritti cinematografici di qualsiasi cosa abbia mai scritto. Vi daremo un mucchio di soldi. Per ogni singola cosa che abbia mai scritto. Se qualcuno vuole farci un film, deve passare da noi." Ma tipo ogni racconto, ogni libro di viaggi. Se volessi fare un film da Thrilling Cities [una raccolta di articoli di viaggio scritti per il Sunday Times, ndr], dovrei chiedere il permesso ai Broccoli! Questo per fermare i furbacchioni come me.

Quentin non ha mai parlato direttamente con la Eon e la famiglia Broccoli, ma gli è stato detto per vie traverse che, pur rispettandolo come cineasta e non nutrendo dubbi sulla qualità del risultato che garantirebbe, la sua firma finirebbe per alterare la loro macchina commerciale che ha regole diverse. Insistendo sul fatto che non pensa nemmeno lontanamente a firmare un altro film dopo The Movie Critic, Tarantino ha un consiglio su quello che si potrebbe fare per il dopo-Daniel Craig.

È po' che penso a quello che dovrebbero fare: ci sono tanti libri della seire con titoli classici, avventure classihe. E nella maggior parte dei casi molti di quelli non sono mai stati adattati. Dico proprio nelle trame. [...] Hanno preso il plot a grandi linee, magari una Bond Girl o un cattivo e sono andati per la loro strada. [...] Secondo me non dovrebbero rifare i film ma adattare i libri, ma proprio così com'erano scritti. Sarebbe roba tutta nuova.