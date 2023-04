Casino Royale, 007 da David Niven a Daniel Craig, la curiosa storia dell'adattamento da Ian Fleming

News Cinema

Casino Royale del 2006 è famoso per essere stato il primo James Bond 007 interpretato da Daniel Craig, ma il romanzo era stato già adattato in chiave comica nel 1967, con David Niven, Peter Sellers e Woody Allen tra i protagonisti. Come mai una scelta così strana?

Il mito di Casino Royale per i fan di James Bond 007 al cinema è ben vivido: in quel lontano 2006 per la prima volta 007 fu interpretato da Daniel Craig, che ha salutato il personaggio in No Time to Die nel 2021, ma in realtà l'omonimo romanzo di Ian Fleming, il primo della serie, era stato già portato sullo schermo. Accadde nel 1967 e in chiave parodistico-comica, con David Niven protagonista. Tenendo presente però che il Bond dello schermo era in quel periodo Sean Connery, come mai accadde una cosa del genere?





Casino Royale, la strana storia dei suoi adattamenti

Diversamente dal Casino Royale di Martin Campbell, uscito nel 2006 e interpretato da Daniel Craig, Eva Green e Mads Mikkelsen, l'altro Casino Royale del 1967 (lo trovate su Prime Video) era una sarabanda comica all-star, capitanata da David Niven nei panni di un James Bond che diventa capo dell'MI6 e ribattezza tutti gli agenti "007" per confondere il nemico. Di fatto quell'adattamento era una parodia del romanzo di Ian Fleming, diretta a mille mani da John Huston, Ken Hughes, Robert Parrish, Joe McGrath e Val Guest. Il cast gigantesco comprendeva Peter Sellers, Ursula Andress, Woody Allen, Orson Welles, Deborah Kerr, William Holden, Jean-Paul Belmondo, John Huston e Barbara Bouchet, solo per citarne alcuni. Un vero delirio, massacrato dalla critica eppure di notevole successo al boxoffice. Ma come riuscì a essere realizzato, usando il nome vero "James Bond 007" per il protagonista (si supponeva pensionato), quando pochi mesi dopo arrivò in sala il "regolare" Si vive solo due volte con Sean Connery?

"Casino Royale" del 1953 fu il primo romanzo di Ian Fleming, nonché il primo della saga di 007: nel '55 Fleming vendette al producer Gregory Ratoff i diritti per una trasposizione cinematografica, che però fu avviata solo dopo la morte di quest'ultimo, da un associato di nome Charles K. Feldman per la Columbia Pictures. Il progetto era rimasto dormiente ma si era naturalmente svegliato dopo che Agente 007 - Licenza di uccidere (1962) aveva lanciato con Sean Connery la "Bond-mania", a cura dei produttori Harry Saltzman e Albert Broccoli per la United Artists. I due non potevano fare nulla per impedire che Casino Royale venisse realizzato da Feldman alla Columbia, perché Fleming aveva concesso loro i diritti di tutti i romanzi di 007 tranne appunto i già ceduti Casino Royale e Thunderball (non a caso l'altro romanzo con due adattamenti cinematografici, nati da infinite diatribe legali: Operazione tuono e Mai dire mai). Feldman saggiamente pensò che competere con la saga ammiraglia di Connery fosse impossibile, così decise di rivoltare il tutto in parodia.

Ma come si riuscì alla fine a realizzare il serio Casino Royale ufficiale con Daniel Craig? Poco dopo che la Columbia Pictures fu acquisita dalla Sony, quest'ultima voleva avviare il progetto degli Spider-Man di Sam Raimi, ma l'adattamento era stato già opzionato da altri studi, tra i quali la MGM (che nel 1980 aveva inglobato la United). Do ut des: la Sony cedette alla MGM i suoi diritti cinematografici di Casino Royale in cambio di quelli di Spider-Man. La Metro-Goldwyn-Mayer fu allora libera di mettere in cantiere il Casino Royale con Craig.