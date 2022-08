Quentin Tarantino ha adorato Top Gun: Maverick: "L'amore per Tony Scott è in ogni fotogramma"

News Cinema

Da cinefilo appassionato qual è, Quentin Tarantino è andato al cinema a vedere Top Gun: Maverick e lo ha trovato fantastico. Secondo lui il sequel di Top Gun è un bellissimo omaggio al genio del compianto Tony Scott.

Tom Cruise può essere stracontento perché ha un nuovo celeberrimo fan che non solo è un cinefilo accanito e ha una mente meravigliosa, ma è anche uno dei più grandi registi al mondo. Parliamo di Quentin Tarantino, che durante un podcast ha raccontato di aver adorato Top Gun: Maverick, sequel di Top Gun diretto da Joseph Kosinski che continua a registrare ottimi incassi.

Quentin Tarantino incensa Top Gun: Maverick

Parlando con un giornalista, Quentin Tarantino ha detto dunque la sua su Top Gun: Maverick, dichiarando innanzitutto:

Adoro letteralmente Top Gun: Maverick. L'ho trovato fantastico. L'ho visto al cinema, proprio come West Side Story di Steven Spielberg. Mi hanno regalato una vera esperienza cinematografica, cosa che non pensavo non mi sarebbe più successa nella vita. E’ stato meraviglioso.

Dovete sapere che Quentin Tarantino è sempre stato un grande ammiratore di Tony Scott, che poi è il regista di Top Gun e che ci ha lasciato nel 2012. Scott, oltretutto, ha diretto un film basato su una sceneggiatura proprio scritta da Tarantino: Una vita al massimo. Per Quentin, Top Gun: Maverick è un bell'omaggio a Tony Scott e ci riporta al suo tocco registico e alla sua visione:

Joseph Kosinski ha fatto un ottimo lavoro e l'amore per Tony è visibile in ogni fotogramma e in ogni scelta di regia. Tony era sempre presente, ma in una maniera fantastica che si traduceva in un gran rispetto. Era visibile anche in ogni singola decisione di Tom Cruise. Top Gun: Maverick è la cosa più vicina che ci sia a un nuovo film di Tony Scott, un film fantastico.

Leggi anche Mickey Rourke contro Tom Cruise: "Ha interpretato lo stesso ruolo per 35 fottuti anni"

Soltanto una cosa non è piaciuta a Tarantino, o meglio non lo ha convinto: la scena della reunion di Val Kilmer e Tom Cruise, che invece ha entusiasmato e commosso molti spettatori. Ecco il parere di Quentin:

Era quasi troppo scontata, ma devo dire che funziona. È un po’ come vedere Charlie Chaplin che muore sul palcoscenico nell'ultima scena di Luci della ribalta. Funziona alla perfezione. Sei là che aspetti e la scena fa il suo dovere.

Leggi anche Top Gun Maverick batte Titanic: è il film Paramount con il maggiore incasso della storia

Infine Quentin Tarantino ha ribadito il suo amore per Lo squalo di Steven Spielberg, che per lui resta ineguagliabile, oltre che ancora attuale. Quanto a Top Gun: Maverick, di certo è il film di questa primavera-estate e speriamo che un nuovo sequel arrivi davvero, magari nel breve e non con Tom Cruise settantenne, anche se l'attore sarebbe un settantenne da sballo.