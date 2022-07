Top Gun Maverick batte Titanic: è il film Paramount con il maggiore incasso della storia

News Cinema

Zitto zitto Tom Cruise ha sconfitto Leonardo DiCaprio. Top Gun: Maverick ha infatti superato Titanic in fatto di guadagno, diventando il film più redditizio della storia della Paramount.

Anche se Mickey Rourke ha dichiarato che Tom Cruise interpreta da 35 anni lo stesso ruolo e che non è che un onesto mestierante, il Pete Mitchell di Top Gun: Maverick può tranquillamente infischiarsene dei commenti del collega e festeggiare un risultato importantissimo. Sembra infatti che il sequel di Top Gun abbia superato gli incassi di Titanic, classificandosi come il film Paramount che ha guadagnato di più in assoluto in 110 anni.

I record di Top Gun: Maverick

Dopo continui rimandi causati dalla pandemia, Top Gun: Maverick è finalmente uscito e, un po’ come Spider-Man: No Way Home, ha risollevato in parte le sorti del cinema, assicurandosi in più il plauso della critica. Il film, inoltre, ha battuto una serie di record.

Innanzitutto è stato il film con Tom Cruise che ha incassato di più, e poi è diventato il secondo titolo, dopo Avengers: Endgame, a portarsi a casa una cifra superiore al miliardo di dollari. E tutto ciò nonostante la presenza di illustri competitor come Jurassic World: Il Dominio, Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo e Lightyear: La vera storia di Buzz. Infine, il film ha superato, negli Stati Uniti, l'incasso de Il Cavaliere Oscuro, il che non è poco.

Sembra che Top Gun: Maverick abbia attirato in sala sia i fan di Top Gun che persone che non conoscevano la prima avventura cinematografica di Pete "Maverick" Mitchell, oltre a dimostrare che, se c'è il film giusto, il pubblico è più che contento di tornare in sala. E’ pur vero che, prima dell'uscita, Top Gun: Maverick ha potuto contare su un'ottima campagna pubblicitaria, ma se non fosse stato un buon film, il passaparola non gli avrebbe reso giustizia.

Non sappiamo se questo successo diventerà garanzia di un ulteriore sequel, ma di Top Gun 3 si parla, ed è già qualcosa. Del resto, Tom Cruise non ha perso assolutamente smalto e Joseph Kosinski ha saputo essere nostalgico quel tanto che bastava puntando anche su nuove leve come Miles Teller o Glen Powell.