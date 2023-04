Quentin Tarantino: ecco perché non c'è il sesso nei miei film

News Cinema

Promuovendo il suo libro Cinema Speculation, Quentin Tarantino ha toccato un argomento che ha spesso tenuto banco presso la critica e i suoi fan: perché, pur non facendo sconti nei contenuti, ha tendenzialmente evitato finora nei suoi film un sesso esplicito almeno quanto la violenza?

Quentin Tarantino, nell'ambito dell'attività promozionale per il suo libro Cinema Speculation (edito in Italia dalla Nave di Teseo) ha concesso un'intervista alla testata spagnola Ara, rispondendo a diverse domande riguardanti la sua carriera: come mai ha evitato scene di sesso nei suoi film? Che rapporto ha avuto con gli studios? Di quanta libertà ha goduto nel mettere in scena i suoi lavori? Leggi anche The Movie Critic - Quentin Tarantino rivela nuovi dettagli sul protagonista e sulla trama del suo decimo film

Quentin Tarantino: "Il sesso non fa parte della mia visione del cinema"

Al lavoro su quello che sarà il suo decimo e ultimo lungometraggio, The Movie Critic, Quentin Tarantino ha risposto a una ferale domanda, ferale almeno per i fan più curiosi. Considerando che non si è mai fatto problemi nel colpire sotto la cintura e andare in sala con divieti ai minori, perché non c'è mai stata una scena di sesso nei suoi film? Se come noi vi state domandando come mai non si consideri tale l'amplesso veloce tra Robert De Niro e Bridget Fonda in Jackie Brown, Tarantino la declassa ridendo a un "dai, facciamolo e chiudiamola lì". Ecco la risposta seria dell'autore:

È vero, il sesso non fa parte della mia visione del cinema. La verità è che, nella vita reale, è una fatica girare le scene di sesso, tutti sono molto tesi. E se già era problematico farle prima, ora lo è ancora di più. Se mai ci fosse stata una scena di sesso che fosse essenziale alla storia, l'avrei girata, ma fino a questo momento non è stata necessaria.