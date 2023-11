Quella volta che Bradley Cooper salvò Brooke Shields (più o meno)

News Cinema

Nel 2008, all'anteprima del thriller Il killer della metropolinana, Brooke Shields ebbe un attacco epilettico e fu portata all'ospedale... da Bradley Cooper. Ricordando l'esperienza, le sembra oggi tutto surreale.

Probabilmente fu un caso di crisi tonico-clonica quello che travolse Brooke Shields all'anteprima del thriller Il killer della metropolitana, uscito nel 2008 e interpretato da Bradley Cooper. Intervistata da Glamour, l'attrice ha ricordato quella terribile serata, alla quale tuttavia guarda con ironia, perché fu proprio il collega ad accompagnarla in ospedale. Un momento difficile che ora può raccontare col sorriso. Leggi anche Brooke Shields gela il Sundance e rivela: "Sono stata violentata appena finito il college"

Brooke Shields salvata Bradley Cooper: "Strano e surreale"

In gergo non professionale negli USA si definisce "Grand Mal Seizure" un attacco epilettico molto grave, la crisi tonico-clonica che può avere diverse cause. Brooke Shields ne ebbe un attacco violento all'anteprima di Il killer della metropolitana, un thriller di Ryûhei Kitamura poco noto, interpretato da Bradley Cooper nei panni di un fotografo, che capisce di essere sulle tracce di un serial killer. Lo scopre perché una sua amica gallerista, appunto portata sullo schermo da Brooke Shields, gli consiglia di osare con scatti più realistici. Ad ogni modo, Brooke non si è mai goduta l'anteprima del film, perché...

Mi stavo preparando per lo show, stavo bevendo un sacco di acqua e non sapevo che avevo i livelli del sodio bassi, aspettavo un Uber. Scendo i gradini ed evidentemente appaio strana, tutti mi fanno: "Ma ti senti bene?" Esco dalla location senza motivo, mi chiedo: "Ma che ci faccio qui?" Torno dentro, due donne mi vengono incontro, non le conosco. Tutto comincia a diventare nero, poi mi cascano le braccia e mi schianto di testa contro il muro. Avevo la bava alla bocca, ero tutta blu, cercavo di ingoiare la lingua. La cosa successiva che ricordo è che mi stavano caricando su un'ambulanza, con la maschera di ossigeno. E cazzo, Bradley Cooper è seduto vicino a me, mi tiene la mano. Pensai: è così che si muore, ti svegli e c'è Bradley Cooper che ti dice "Vengo all'ospedale con te, Brooke", e ti tiene la mano. Guardo la mia mano, guardo la mano di Bradley Cooper nella mia e penso: "Tutto questo è molto strano e surreale!"