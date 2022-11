Quel pazzo venerdì, Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tentano Disney per il sequel

News Cinema

Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis tornano a stuzzicare l'interesse menzionando un possibile sequel di Quel pazzo venerdì e pare che la Disney sia interessata al progetto

Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis hanno tentato Disney proponendo un sequel di Quel pazzo venerdì. La commedia, uscita nel 2003, ha entusiasmato gli spettatori con uno scambio di persona tra mamma e figlia reso brillante dalle due attrici protagoniste. All’epoca Lindsay Lohan era nel pieno della fama cinematografica, mentre Jamie Lee Curtis non ha mai smesso di impreziosire il cinema con il suo talento. Ma, ora che anche Lindsay è tornata in pista con un film natalizio per Netflix, pare che qualcosa si stia muovendo dietro le quinte. Le due protagoniste avevano anticipato il loro interesse nei confronti di un sequel a distanza di quasi vent’anni. E, come riporta Variety, Disney sarebbe interessata al progetto.



Quel pazzo venerdì: Il Trailer del Film

Quel pazzo venerdì: Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan nel sequel

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan hanno continuato a sentirsi in questi anni, ma soltanto di recente hanno affrontato il tema di una possibile reunion e sembrano essere entrambe ben predisposte nei confronti di un film sequel. Quel pazzo venerdì potrebbe avere qualche chance, a detta di Jamie Lee Curtis. L’attrice, di recente tornata in sala con un nuovo capitolo dell’agghiacciante saga di Halloween, in una precedente intervista aveva confessato a Variety di aver già avanzato una proposta alla Disney. L’idea è piuttosto semplice: nuovo film, nuovo scambio di persona, ma questa volta Anna sarà la madre e Tess… la nonna! Ai microfoni del magazine americano, Jamie Lee Curtis ha spiegato vagamente come stanno le cose. Intervistata durante la première di Glass Onion: Knives Out svoltasi a Los Angeles, l’attrice ha precisato:

Non c’è ancora una data prestabilita, ma ne stiamo parlando. La gente ne parla, o meglio ne parlano le persone giuste. Io compio 64 anni tra una settimana e Lindsay ne ha 36… un sequel si presta magnificamente. Ci stiamo impegnando entrambe, ma non spetta a noi la parola finale. È Disney che deve realizzare il progetto, credo che siano interessati e ne stiamo parlando.

Tuttavia Jamie Lee Curtis ha messo un freno all’entusiasmo, sottolineando che non è ancora certa la riuscita di un sequel di Quel pazzo venerdì, figurarsi un terzo film. Il primo, intitolato Freaky Friday in lingua originale, è tratto dall’omonimo romanzo di Mary Rodgers pubblicato nel 1972 e che purtroppo non ha avuto un seguito. Questo, però, non impedirebbe la realizzazione un sequel per il grande o piccolo schermo. Di fatto, una volta confermato l’interesse, Disney potrebbe anche decidere di lanciarlo in streaming.