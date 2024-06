Quel pazzo venerdì 2: Disney rivela la sinossi ufficiale del film sequel

News Cinema

Quel pazzo venerdì ha ufficialmente avviato la produzione del sequel e Disney ha rivelato qualche dettaglio in più in merito alla trama del film con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis.

Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis tornano sul set di Quel pazzo venerdì per realizzare un sequel tra i più attesi in casa Disney. Interpreti di Anna e Tess, finiranno per scambiarsi ancora una volta di corpo (e di vita). Ma, a differenza di tanti anni fa, adesso Anna non è più un’adolescente ma una madre sul punto di sposarsi. Oltre ad aver confermato l’avvio della produzione con una foto memorabile delle due protagoniste finalmente sul set, Disney ha anche condiviso la sinossi ufficiale lanciando uno spunto interessante su quanto accadrà nel sequel di Quel pazzo venerdì.

Quel pazzo venerdì, Disney rivela la sinossi ufficiale del sequel

Sono trascorsi esattamente 21 anni dall’ultima volta che Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis hanno condiviso il set di Quel pazzo venerdì introducendo la storia di Anna, un’adolescente testarda e con il debole per la musica punk rock, e sua madre Tess. Le due hanno un rapporto conflittuale ma finiranno per calarsi letteralmente nelle vesti l’una dell’altra per un periodo di tempo indefinito. Il sequel, annunciato ormai da tempo, ha finalmente avviato la produzione e Disney ha pensato bene di condividere qualche dettaglio in più sulla trama che seguirà. Il sequel del 2003 propone una svolta multigenerazionale:

Il film riprende anni dopo che Tess e Anna hanno attraversato una crisi d'identità. Anna ora ha una figlia e una futura figliastra. Mentre affrontano la miriade di sfide che si presentano quando due famiglie si uniscono, Tess e Anna scoprono che il fulmine potrebbe davvero colpire due volte.

Stando ai primi dettagli emersi dalla sinossi, pare che Anna dovrà gestire non solo sua figlia, ma anche quella del suo futuro sposo, introdotta come un’adolescente di 14 anni. E al momento questo è tutto. Con l’avvio delle riprese, Disney ha anche annunciato quali star del primo film faranno ritorno per il sequel: Rosalind Chao aveva ammesso chiaramente il suo desiderio di interpretare ancora una volta Pei-Pei e tornerà ancora una volta nella vita di Anna e Tess, probabilmente generando caos insieme a sua madre interpretata da Lucille Soong. Tra i ben graditi ritorni ritroviamo anche Chad Michael Murray, che nel primo film ha interpretato l’interesse sentimentale di Anna, Jake. E tornerà anche Mark Harmon, il compagno di Tess, Ryan. Spazio anche alle novità: il cast accoglie anche Julia Butters, Sophia Hammons e Manny Jacinto. Non bisognerà attendere poi molto per Quel pazzo venerdì 2: la finestra d’uscita è stata già impostata per il 2025.