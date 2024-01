Quarto potere torna al cinema: presto in sala il capolavoro di Orson Welles

News Cinema

I Wonder Classic riporta al cinema - in un anno cruciale per il rapporto tra politica e informazione - quello che per molti è il più grande film della storia del cinema, esordio del geniale Welles, allora appena venticinquenne.

Attenzione. Segnate con un circoletto rosso la data del 24 marzo sui vostri calendari, perché sarà allora che - grazie a I Wonder Classics, divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d’autore - avremo la possibilità di rivedere (o, per molti, vedere per la prima volta) nello splendore del grande schermo quello che è unanimemente considerato uno dei più grandi film della storia del cinema: Quarto potere, folgorante esordio del geniale Orson Welles, allora appena venticinquenne.

Se per l'American Film Institute, per la BBC, per la prestigiosa rivista Sight & Sound, Quarto potere è stato considerato in vari sondaggi come il miglior film mai realizzato, è anche e soprattutto in virtù della radicalità senza timore alcuno con cui il giovane Welles sovvertì la grammatica tradizionale del cinema, tanto dal punto di vista visivo quanto da quello narrativo, dando vita a un capolavoro di almeno vent'anni avanti al suo tempo - uscì negli Stati Uniti nel 1941 - e per questo non compreso completamente dai suoi contemporanei, tanto da risultare un clamoroso flop al botteghino.

Welles, che già aveva messo sottosopra il mondo del teatro americano, e creato il panico con la sua leggendaria versione radiofonica di "La guerra dei mondi", raccontava poi nel suo film una storia che andava in direzione contraria a quella del cinema hollywoodiano di quegli anni, e - basandosi sulla reale figura del tycoon dei media William Randolph Hearst - capace di avere al tempo stesso una straordinaria valenza politica e una profondissima dimensione intima e privata.

Parte del merito di Quarto potere va anche al suo sceneggiatore, Herman J. Mankiewicz: la storia della scrittura del film, e dei tanti scontri tra Welles e il suo sceneggiatore, è stata raccontata d David Fincher in un altro magnifico film, il Mank che trovate in streaming su Netflix, e che rappresenta un perfetto e inevitabile compendio alla visione del film di Welles.

Quarto potere, come sottolineato dalla sua distribuzione, torna al cinema a più di 80 anni dalla sua prima uscita ma è ancora "un film di straordinaria attualità: il suo ritorno in sala cade in un anno in cui 2 miliardi di cittadini in 76 Paesi, Stati Uniti compresi, saranno chiamati alle urne, e in un momento storico in cui la riflessione sul potere dei media – social e tradizionali – è quanto mai urgente, a partire dai recentissimi casi di cronaca italiani".

L'invito è quello a non perdere l'occasione di rivedere sullo schermo le immagini indimenticabili e la vicenda travolgente di Charles Foster Kane, anche solo semplicemente per ricordarci il grande potere del cinema e le sue straordinarie potenzialità linguistiche, oggi troppo spesso trascurate.

Questa è la sinossi di Quarto potere diffusa da I Wonder Classics:

Charles Foster Kane, magnate e media tycoon, muore abbandonato da tutti nella sua lussuosa residenza, Xanadu. Ma, prima di spegnersi, pronuncia la parola “Rosebud”. Chi o cos’è Rosebud? E cosa si nasconde tra le pieghe della vita di un individuo che, come lui, è stato in grado di incarnare il Sogno Americano finché quel sogno non è diventato un incubo? Nell’anno delle presidenziali Usa e in uno scenario mediatico rivoluzionato dal web e dai social, torna al cinema Quarto Potere (Citizen Kane) e si rivela ora più attuale che mai, capace di parlarci con inalterata lucidità del potere dei media, delle loro ingerenze nella politica e dei riflessi che questo potere ha su tutti noi. E di appassionarci con una storia di sfrenata ambizione, ascesa e caduta, alla ricerca di quel lato più intimo di ogni individuo, che persino oggi – con le nostre esistenze moltiplicate dagli schermi di centinaia di device elettronici – è forse destinato a rimanere inaccessibile.