"Quando uno ama, ama per sempre": Franco Nero e Anna Galiena presentano Giorni felici al Festival del Cinema Europeo

Ospiti della seconda giornata del Festival del Cinema Europeo 2023, Anna Galiena e Franco Nero hanno volentieri accompagnato a Lecce Giorni felici, storia di un grande amore che resiste al tempo e alle avversità. Distribuito da Europictures, il film uscirà l'11 dicembre.

Dopo l'anteprima italiana di Shoshana, scelto come film d'apertura, il Festival del Cinema Europeo di Lecce 2023 regala al suo pubblico un'opera seconda che racconta sì un grande amore, ma che affronta anche temi importanti e scomodi come la malattia e il fine vita, oltre al rapporto fra la vita e il cinema e quindi fra realtà e finzione.

Diretto da Simone Petralia, Giorni felici non è l'adattamento dell'omonima e celebre pièce di Samuel Beckett ma una storia nuova, scritta dallo stesso regista e inviata al produttore Giampietro Preziosa, che l'ha molto amata e ha voluto farla diventare un film con Anna Galiena e Franco Nero. Qualcuno lo ha paragonato ad Amour di Michael Haneke, con cui condivide i protagonisti anziani, l'ambientazione all'interno di una casa e un marito che si prende cura di una moglie quando lei si ammala. Giorni felici, però, è anche la cronaca di un riavvicinamento, di un sentimento forte che ritorna e di due rinascite.

Simone Petralia è stato assistente alla regia di Pupi Avati e Giorni felici può in effetti ricordare Una sconfinata giovinezza, se non che in quel caso la malattia era l’Alzheimer, che colpisce la mente lasciando libero il corpo, mentre qui la mente resta lucida e il corpo smette di "funzionare". Ciò che accade ai personaggi è doloroso se non straziante in entrambi i casi, però in Giorni felici l’ultima parola non è della morte ma della creazione artistica, e di più non sveleremo, se non che il film conquisterà le nostre sale l'11 dicembre distribuito da Europictures, per poi andare su piattaforma. E proprio di piattaforme, sale cinematografiche e di questa vicenda commovente e trattata con delicatezza hanno parlato Franco Nero e Anna Galiena durante la conferenza stampa (a Lecce) del film.

Vivace e solare come la Margherita che interpreta, Anna Galiena parla subito della liberazione a cui va incontro il suo personaggio: "La SLA è una gabbia, perché continui a essere lucido ma non muovi più neanche le ciglia, ma Margherita entrando nella gabbia si libera.La sua libertà iniziale era un po’ quella degli iperattivi, che spesso finiscono per essere prigionieri di mille atteggiamenti diversi e a volte opposti. Margherita ha lasciato tante cose a metà, si è liberata di un rapporto che per lei era fondamentale ma non la faceva star bene, invece di affrontare i problemi con Antonio e forse risolverli. L'immobilità, però, la aiuta a ritrovare se stessa e ciò che per lei è fondamentale, e cioè l'amore per Antonio".

Se nel film Margherita è energica, vivace e solare, Antonio è chiuso, taciturno, irrisolto e all'inizio sembra quasi non provare emozioni, come spiega Franco Nero che lo interpreta: "Il personaggio entra in questa storia in punta di piedi, perché arriva in una casa dove nessuno lo accetta, però piano piano comincia a sentirsi a proprio agio e lascia che l’amore che lo ha legato a Margherita in gioventù rinasca. Io credo che il vero amore non finisca mai e che quando uno ama, ama per sempre. Nei film si parla spesso di storie d'amore, ma fra personaggi più giovani di Antonio e Margherita, o magari una lei matura e un lui giovane o, viceversa, una lei giovane e un lui anzianotto. Ma qui si narra di un amore fra anziani e, nonostante questo, non ci si annoia mai. Questa è una storia forte, che regge, che è interessante dal principio alla fine. Sono stato contento di farne parte e di essere diretto da Simone, perché mi piace molto lavorare con i giovani".

In Giorni felici, sia Margherita che Antonio si muovono fra la realtà e la finzione, dal momento che lei è attrice e lui regista. E siccome si parla anche di sogni più o meno realizzati, viene naturale chiedere a Franco Nero e ad Anna Galiena se, a forza di diventare questo o quel personaggio, un attore non corra il rischio di perdersi nelle vite degli altri, siano esse vere o inventate. È Anna Galiena a rispondere alla domanda, dicendo: "Alle volte ti perdi, alle volte ti trovi. La più grande lezione che ho avuto, nel contatto con i personaggi, è arrivata quando lavoravo e vivevo a New York. Siccome avevo appena interpretato Giulietta ed ero stata Antigone, e avevo portato personaggi femminili eroici nei quali mi identificavo, la mia insegnante di recitazione ha voluto affidarmi la parte di una cretina totale, di una donna che non era solo stupida, ma persino cattiva. Ho memorizzato le sue battute, senza riuscire a tirare fuori niente e ho recitato un suo monologo seduta su una sedia, perché proprio non riuscivo a stare in piedi. Subito dopo l’insegnante mi si è avvicinata e mi ha detto: 'Ti ho dato una lezione: se vuoi cambiare il mondo, se ti sta a cuore impersonare le eroine, vai a fare politica. Se invece desideri fare l’attrice, e so che è così, abbraccia il mondo e prendi tutto de i personaggi, perché siamo tutti differenti ma uguali, in tutti noi ci sono sia il bene che il male, quindi non devi giudicare i personaggi. O li fai o non li fai, ma se li fai, se li accetti, devi essere quello che loro sono fino in fondo. È stato un insegnamento fondamentale, che mi ha fatto veramente cambiare direzione".

Per Antonio e Margherita i giorni felici hanno coinciso soprattutto con quelli della giovinezza. Per Nero e la Galiena, invece, sono stati molti di più: "I giorni felici della mia carriera - dice Franco Nero - "Sono stati tutti felici, perché dal momento in cui uno accetta di fare un film, comincia ad amarlo. Noi attori siamo come dei bambini, siamo dei sognatori, e quindi siamo dei privilegiati. Mi considero fortunato, perché ogni singolo giorno che ho trascorso su un set è stato meraviglioso. Amo questo mestiere e siccome non faccio soltanto l'attore, quindi mi piace dire che sono un uomo di cinema".

Poi Franco Nero dà la sua personalissima definizione di cinema: "Il cinema è come una grande città, dove vivono persone di diverse razze e di diversi colori, e ognuna di queste persone ha la sua casa e i suoi sogni, e perciò il cinema continuerà ad esistere finché la gente continuerà a sognare. In più il cinema vuol dire libertà, perché nei paesi dove manca la libertà non c'è il cinema, e quindi evviva i giorni felici! Sono convinto che ci saranno ancora molti giorni felici".

"Sono al 100% d’accordo con Franco" - spiega Anna Galiena - "e per me vale anche per il teatro, perché il teatro è metà della mia vita, anzi la mia vita è cominciata in teatro e, se proprio devo scegliere, preferisco morire in scena piuttosto che in un uno studio cinematografico:il sogno di ogni attore di teatro è questo, ecco perché hanno detto che Molière era morto in scena. Non era vero, perché è andato a casa e poi è morto. Hai capito le balle che si inventano?".

Tra i film italiani della ventiquattresima edizione del Festival del Cinema Europeo di Lecce c'è anche I Limoni d'inverno, di Caterina Carone, che con delicatezza parla di amore e di amicizia e che ha come interpreti principali Christian De Sica e Teresa Saponangelo. Parlando del film, il primo ha detto, tempo fa, che il cinema italiano dovrebbe lasciare più spazio all'amore. Qualcuno chiede ad Anna Galiena se anche lei la pensi così: "Non soltanto al cinema ma dovunque, ci dovrebbe essere più spazio per l'amore, e non solo all'interno di una coppia. Se mi guardo intorno, ne vedo poco amore. Al contrario, vedo molto di politicamente corretto, vedo tanto buonismo ma poco amore sincero. L'amore non è una cosa edulcorata. L'amore è una lotta, una battaglia affinché ci sia rispetto, verità, affinché si possa apprezzare l'altro e quindi amarlo, perché tante persone che dicono: 'Ti amo, ti amo ti amo', in realtà ti vogliono e basta. Ovviamente questo discorso non vale per Margherita e Antonio".

Giorni felici conquisterà dunque una o più piattaforme dopo una permanenza delle sale. Ovviamente per alcuni film lo streaming vale come una seconda possibilità di successo, e questo lo sanno benissimo sia la Galiena che Nero. Ciò non toglie che entrambi preferiscono non guardare film in un ambiente diverso dal cinema. Anna Galiena ama le emozioni che un film riesce a trasmettere solo quando è proiettato su un grande schermo, così come il fatto di uscire di casa appositamente per entrare in una sala. Franco Nero è d'accordo con la collega, nonostante sia consapevole delle difficoltà che può incontrare un regista o un produttore indipendente a restare in cartellone almeno per tre o quattro settimane. "Io amo il grande schermo e ho sempre combattuto per l'esperienza in sala, ma so che, se non hai dietro Vision Distribution o 01 Distribution, sei destinato a incassare ben poco, perché magari esci in 40 copie mentre i tuoi competitor italiani arrivano a duemila o giù di lì, e in più approdano nei principali cinema d'Italia, dove restano per parecchio tempo. Il mio film da regista, L'uomo che disegnò Dio, è stato preso da una piattaforma, Amazon Prime Video, dove è disponibile da diversi mesi, però il cinema è cambiato, perché la realtà si è trasformata e ormai si sono imposte tanto le piattaforme streaming quanto la produzione televisiva".

A fine conferenza stampa, Franco Nero parla di quale sarà il destino del film in caso di successo: "Penso che il prossimo anno manderemo questo film ai Golden Globe. Non possiamo mandarlo agli Oscar, perché agl iOscar non facciamo parte della mafietta italiana che sceglie chi deve andare e chi no. Sono meglio i Golden Globe. Il mio film l'ho mandato ai Golden Globe ed è stato accettato, poi magari non vincerà. Pazienza! Manderemo ai Golden Globe anche Giorni felici".