Quando la tenerezza è la legge morale essenziale: Valeria Bruni Tedeschi ci racconta L'Attachement - La Tenerezza

Il 2 ottobre esce al cinema con No.Mad. Entertainment L'Attachement - La Tenerezza, che ci regala un'altra magnifica interpretazione di Valeria Bruni Tedeschi, alle prese con un personaggio diverso dal solito perché in sordina. Abbiamo incontrato l'attrice a Roma.

Valeria Bruni Tedeschi è la protagonista del film di Carine Tardieu L'Attachement - La Tenerezza, che arriva nelle nostre sale giovedì 2 ottobre distribuito da No.mad Entertainment dopo essere uscito in Francia e presentato all'ottantunesima Mostra D'Arte Cinematografica di Venezia. È trascorso più di un anno da quel glorioso giorno, e finalmente possiamo vedere l'attrice nell'inedito ruolo di Sandra, una cinquantenne che non ha né marito né figli ma vive in compagnia dei suoi libri. Un giorno irrompe nella sua vita Alex con un bambino e una neonata, e così Sandra si apre all'amore, senza però rinunciare, per dirla con Virginia Woolf, alla sua stanza tutta per sé.

Tratto dal romanzo "L'Intimité" di Alice Ferney, L'Attachement è una storia di vicini di casa e di generosità, di riscoperta e di umane fragilità, di persone che provano a cancellare il dolore attraverso l'amore e di sogni che prendono strade inattese. Valeria Bruni Tedeschi ha accettato immediatamente la parte principale, e nella versione italiana ha doppiato sé stessa, stregata dal sottotitolo La Tenerezza che, in fondo, racchiude l'essenza e il significato del film. Proprio di questo ci ha parlato, in primis, in un'intervista che le abbiamo fatto ieri in una splendida guest house in Via dei Coronari a Roma. "Non trovo molto giusto il titolo francese" - ci ha spiegato "e ammetto che non l'ho detto troppo in Francia. Credo che il titolo, anzi il sottotitolo italiano La Tenerezza sia perfetto, perché è proprio la tenerezza il fluido che circola tra tutti i personaggi del film e che è la legge morale essenziale. Finché c'è la tenerezza c'è tutto, però parlerei anche di attenzione, e quindi sì, ci sono persone che si attaccano l'una all'altra, tuttavia non si attaccano sentendosi in una trappola, ma restando libere. Eppure si legano. Ecco, direi che si legano. L'Attachement è un film sui legami che ci inventiamo, sulle famiglie che ci inventiamo, che non sono necessariamente famiglie biologiche. Il nostro è un film sull'attenzione e sulla tenerezza, e sul miracolo di queste due parole.

Com'è stato interpretare un personaggio così distante da lei e da tanti ruoli che le sono stati proposti nel corso della sua carriera?

All'inizio è stato un po’ frustrante e perfino sgradevole: mi faceva un po’ arrabbiare il fatto che Carine Tardieu dicesse no a tutto quello che proponevo e alle cose anche buffe che le suggerivo. Mi diceva sempre: "Sì, sì, ah no!", e questo mi innervosiva proprio durante le prime settimane. Poi ho capito che era invece molto creativo e molto interessante il lavoro che la regista mi invitava a fare, perché mi spingeva a spostarmi dal posto in cui stavo di solito e mi permetteva scoprire delle cose di me, del mio strumento. In quanto attrice, mi sento di dire che il nostro diavolo è la ripetizione, e quindi replicare cose che sappiamo fare, avere dei tic, trovare strade facili. In questo film, al contrario, c'erano dei confini entro cui Carine mi conteneva e che mi hanno permesso di imparare cose nuove. Per questo le sono molto grata.

Parla della sua recitazione?

Certamente, anche se recitare non è una parola che uso tanto, però il mio modo di lavorare era molto più misurato del solito, e penso che possa essere gradevole per lo spettatore che non ne poteva più di me: tutte quelle persone che, almeno in Francia, mi hanno detto: "Ma che bello vederti non fare!".

Come vede lei la solitudine di Sandra?

Sandra è una donna sola che ha scelto di essere sola e che si è perfettamente accomodata nella solitudine, o almeno questo è ciò che lei dice. Quello che dico io è che si protegge da qualcosa da cui è terrorizzata. L'ho capito lavorando sulle relazioni sociali del personaggio. Sandra può tranquillamente affermare che la sua vita è perfetta, che l'ha scelta lei e che è bellissima, però io credo che ci sia in lei qualcosa di nascosto che non ammetterebbe mai, e cioè una solitudine che nasce dal dolore e dalla pura: è una corazza molto delicata e che quasi non si vede, ma che lei si è costruita per il timore di essere abbandonata.

Nel film si parla di femminismo in molti modi. Il suo personaggio a un certo punto dice: "Non esistono le femministe. Esistono persone orrende e persone per bene". È d'accordo? Lei si ritiene una femminista?

Sinceramente non penso che ci siano persone per bene e persone orrende. Credo che l'essere umano sia un insieme di cose e che tutte le persone abbiano in sé qualcosa di bello, perfino quelle più mostruose, che sono di solito persone malate. Forse ci sono individui che sono veramente dei mostri, ma parliamo di eccezioni, di psicotici come Hitler, altrimenti l'essere umano è solo complesso e io credo profondamente in questa complessità. Ciò non mi impedisce di essere femminista e di credere a tante cose, a tante battaglie, e sono convinta che possiamo e dobbiamo lottare senza odiarci. Ecco: il mio femminismo è questo.

C'è qualcosa che Sandra le ha insegnato?

Sandra mi ha insegnato una cosa molto importante, ed è raro che succeda. Anche Eleonora Duse mi ha insegnato delle cose, però la lezione di Sandra è stata più importante, perché mi ha fatto capire che è molto gradevole e molto riposante vivere senza avidità. Sandra non è un personaggio avido. Per esempio, se frequenta un uomo, non lo fa obbligatoriamente per formare una coppia o costruire una famiglia. Se incontra un bambino, non ha obbligatoriamente il desiderio di diventare sua madre, e se incontra un amico, non è obbligatoriamente per avere soldi o un qualsiasi altro genere di ritorno. I rapporti che ha, anche con sua sorella e con sua madre, sono rapporti in cui dimostra di avere una saggezza che vorrei tanto e che trovo molto interessante. Sandra non ha bisogno di un tornaconto personale, perciò è libera, non chiede niente.

Sandra ha una t-shirt con la scritta "Free Spirit". Mi dica che l'ha conservata…

Adesso non la trovo più, però tengo sempre le magliette dei film.

Alex dice a Sandra, in una scena piena di sentimento: "Chi l'ha detto che per incontrare qualcuno devi per forza stare bene?". Ha ragione o si sbaglia?

No, ha ragione, penso che abbia assolutamente ragione e che ci si possa incontrare in situazioni emozionali molto diverse, anche stando molto male, o molto bene.