Put your soul on your hand and walk: un sorriso e il racconto straziante della quotidianità a Gaza

Un documentario efficace, un dialogo fra una donna al sicuro in Europa che ha conosciuto l’oppressione del regime iraniano e una giovane fotogiornalista nella Gaza devastata dalla guerra criminale israeliana. Incontro con la regista Sepideh Farsi dalla Festa del Cinema di Roma.

Una fotogiornalista uccisa a Gaza. Una di tante, verrebbe da pensare con angoscia, ma Fatma Hassona era stata protagonista delle cronache quando, poco prima dello scorso Festival di Cannes, la sua morte durante un bombardamento dell’esercito israeliano le aveva impedito di presentare al festival, sezione Acid, il documentario Put your soul on your hand and walk, presentato ora alla Festa del Cinema di Roma, in attesa di uscire nelle sale italiane a novembre per Wanted.

Il documentario di Sepideh Farsi, regista iraniana nota per il suo lavoro di denuncia dei conflitti nel suo Paese natale, riporta fedelmente gli scambi tra le due donne nel corso di circa un anno, a partire dall'aprile 2024, e denuncia la disumanizzazione e il silenzio che avvolge le vittime palestinesi, offrendo una testimonianza del genocidio visto dall'interno. Put your soul on your hand and walk racconta la vita a Gaza durante l'invasione militare israeliana attraverso le videochiamate tra Farsi e la fotoreporter palestinese Fatma Hassouna, che documenta con coraggio la realtà quotidiana di una popolazione assediata.

”Ogni secondo, quando cammini per strada, metti l'anima in mano e cammina" dice, da cui il titolo. Il film è tanto semplice quanto efficace nel proporre l’urgenza di raccontare della giovane fotografa, la passione per poterlo fare con qualcuno da fuori, in inglese, con un sorriso di una dolcezza dolorosamente dissonante rispetto a quanto racconta. Il sogno di viaggiare, di lasciare Gaza per conoscere il mondo, prima però di tornare a casa sua, quella terra amata e da cui non è mai riuscita a uscire. “Mi sento molto orgogliosa di essere palestinese, perché mi sento speciale. Non abbiamo niente da perdere, sono religiosa e credo che allah faccia accadere anche la sofferenza per una ragione. Uno dei miei sogni è visitare Roma e i suoi musei”

“Il cinema è sempre fatto di incontri”, ci ha detto la regista nel corso di un’intervista, “soprattutto quello documentario che faccio, sono sempre molto vicina alle persone che riprendo, ma non mai stata così legata a qualcuno su cui e con cui ho realizzato un film. Questo incontro ha ovviamente segnato il percorso della realizzazione del film, ma anche la mia vita, perché d'ora in poi, se continuerò a fare film, non sarà più allo stesso modo. E vedo anche la vita in modo diverso, perché tutto quello che è successo in questi due anni a Gaza ha cambiato molte cose nel mondo. Questo genocidio ci ha colpiti, e l'incontro con Fatma è stato sconvolgente”.

Il sorriso di Fatma è incredibile, sempre vivo anche quando racconta eventi drammatici. Regala un elemento umano impagabile

È questo che fa la differenza tra il cinema e i reportage che si vedono sui social network o in televisione. È proprio quello che ci mancava, per questo che sono andata lì, per realizzare questo film, avvicinandomi alla zona del conflitto. All'inizio ero ingenua, pensavo di poter passare, ma non ci sono riuscita, tuttavia mi sono avvicinata fino a un sobborgo del Cairo dove arrivano la maggior parte dei rifugiati palestinesi. Il sorriso di Fatma si trasforma in un territorio. È come se il suo volto diventasse Gaza, gli occhi l’espressione dei sentimenti. Un territorio che bastava in realtà a mostrare l’orrore. La guerra ho deciso di lasciarla fuori campo, sentiamo solo il sonoro, i mezzi militari, i bombardamenti, le esplosioni, i droni. E lei esprime tutto il resto, dà un volto anche a molte altre storie. Quando la incontriamo, abbiamo l'impressione di incontrare gli abitanti di Gaza.

Quando ha avuto la certezza che funzionasse, che le vostre conversazioni stessero diventando un film, un documentario?

Molto rapidamente. Già dal primo incontro, all'inizio del film, è stato un colpo di fulmine. Ero già completamente affascinata dalle sue parole, dal modo di parlare e dalla sua forza. Non è solo un sorriso, è una luce. Era una persona solare, penso sia un aggettivo che la descrive bene. E dalla seconda conversazione, non solo sapevo che era lei, ma avevamo già una grande intimità e complicità. Anche per lei era importante, lo si capiva dalle conversazioni, mi diceva “mi manchi”, ed era reciproco. Ho iniziato a montare e dopo due settimane sapevo già che sarebbe stato il corpo principale del film. Gli estratti delle notizie li avevo filmati prima. Questa struttura ha preso forma poco a poco, perché il montaggio è stato molto lungo, ma sapevo che sarebbero state le nostre conversazioni a costituire il cuore del film.

Ha imparato qualcosa in più su di lei, lavorando per molto tempo al montaggio?

Sì, rivedendo le immagini, non solo le nostre conversazioni, ma anche le sue foto, ho capito il suo rigore. Aveva un mix di sensibilità, tenerezza e anche molto rigore, il segno dei grandi artisti. Si vedeva nelle foto, ma anche nelle sue parole. Durante l'ultima conversazione che abbiamo avuto, le ho chiesto: “Vuoi venire a presentare il film a Cannes?”. Mi ha risposto: “Sì, voglio venire, ma voglio tornare a Gaza, perché ha bisogno di me”. Me lo aveva detto praticamente un anno prima, dimostra che aveva già le idee molto chiare.