Fatma Hassona, giornalista al centro di un documentario previsto a Cannes, è stata uccisa a Gaza

Continuano le notizie drammatiche dal fronte di morte e disperazione di Gaza, che non risparmia chi sa cercando di raccontare quanto accade. Una fotogiornalista di 25 anni è stata uccisa durante i bombardamenti israeliani. Sarà protagonista di un documentario in programma al Festival di Cannes.

Fatma Hassona, palestinese, era una delle tante coraggiose testimoni dei bombordamenti criminali a cui il governo Netanyahu sta sottopponendo la striscia di Gaza da molti mesi. Una giornalista di soli 25 anni, una delle voci di quell'angolo sfortunato del mondo che sarà protagonista del documentario di Sepideh Farsi, Put Your Soul on Your Hand and Walk, che sarà proiettato il mese prossimo alla Acid, selezione autonoma e parallela del Festival di Cannes dedicata al cinema indipendente. È stata uccisa nel nord della regione, a Al Tuffah, insieme ai membri della sua famiglia. Nelle comunicazioni sul programma, la Acid aveva finora aveva usato un soprannome, Fatem. Sono duecento i giornalisti morti in diciotto mesi a Gaza.

Fatma Hassona aveva rilasciato in una dichiarazione alla versione digitale di Al Jazeera le sue ultime volontà. "Se dovessi morire, vorrei che sia una morte eclatante. […] Voglio che tutto il mondo sappia della mia morte. Voglio che abbia un impatto che non svanisca con il tempo. Voglio immagini che non possano essere sepolte nello spazio o nel tempo". Desideri di una giovane coraggiosa, consapevole dei rischi che correva anche solo per abitare in questi mesi a Gaza, che diventeranno purtroppo realtà durante il prossimo Festival di Cannes.

Queste parole sono al cuore del documentario in cui ha dialogato con la regista, l'iraniana Sepideh Farsi, che a questo punto assume l'aspetto e il compito etico di un film testamento. L'autrice ha domandato dalle colonne del quotidiano Libération, "giustizia per Fatem e tutti i palestinesi innocenti che sono stati uccisi". La Acid ha diffuso un comunicato. "Avevamo visto e programmato un film in cui la forza vitale di questa giovane donna rasentava il miracoloso. Non è più lo stesso film che porteremo, sosterremo e presenteremo in tutte le sale, a cominciare da Cannes. Tutti noi, registi e spettatori, dobbiamo essere degni della sua luce".