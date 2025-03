Psycho Therapy: ecco il trailer del film in cui Steve Buscemi è un serial killer in pensione

News Cinema

Sta per debuttare negli USA una strampalata commedia nera che vede nel cast anche John Magaro e Britt Lower. Ecco trailer e trama di Psycho Therapy

È stato presentato lo scorso anno al Tribeca, e si prepara ora a debuttare nelle sale e sulle piattaforme americane, un film che, a partire dalla trama e arrivando fino al trailer, passando per il cast e il nome del regista, ci ha davvero incuriosito.

Si intitola Psycho Therapy, anzi: il suo titolo completo è Psycho Therapy: The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer, e racconta la storia di uno scrittore in crisi che cerca di dare una svolta alla sua carriera e al suo matrimonio a pezzi (ci perdoni Nanni Moretti l'espressione) portando a termine il suo progetto di scrivere un libro sui serial killer. Le cose per lui sembrano mettersi bene quando incontra per caso uno strano personaggio che gli confessa di essere un serial killer "in pensione" e che gli si offre come consulente speciale per il suo libro, ma poi si complicano in maniera ancora più bizzarra e potenzialmente mortale quando questo tipo, per una serie di equivoci, viene fatto passare come il consulente matrimoniale che lo scrittore ha deciso di assoldare, e che quindi inizia a tenere delle sedute di terapia di coppia che avranno macabre ripercussioni sulla sua vita e su quella di sua moglie.

John Magaro (visto di recente nell'ottimo September 5) e la Britt Lower di Scissione sono marito e moglie in crisi, mentre nel ruolo di questo strano ex serial killer c'è un grandissimo Steve Buscemi. A scrivere e dirigere il film c'è un regista turco di nome Tolga Karaçelik, qui al suo esordio in un film girato in lingua inglese.

A giudicare dal tipo di film e dai marchi produttivi e distributivi che vi sono legati, è assai probabile che Psycho Therapy arrivi da noi direttamente su qualche piattaforma. Intanto, guardiamoci il trailer.

Psycho Therapy: The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer, il trailer della dark comedy con Steve Buscemi