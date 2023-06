Priscilla: il primo trailer ufficiale del nuovo film di Sofia Coppola

News Cinema

La regista americana torna al cinema (e forse anche a Venezia) con un biopic dedicato a Priscilla Presley e al suo celebre marito, il grande Elvis. Ecco il trailer di Priscilla.

Prima era una ragazza come tante, di nome Priscilla Beaulieu. Poi ha incontrato un certo Elvis, di professione cantante, e la sua vita e il suo nome sono cambiati.

La sua e la loro storia sono raccontate in Priscilla, il nuovo film di Sofia Coppola di cui vi mostriamo il primo breve trailer ufficiale.

Per la Coppola è il ritorno sul grande schermo a tre anni dall'ultimo On the Rocks, e se le voci che circolano da tempo sono vere, Priscilla potrebbe essere presentato in prima mondiale al Festival di Venezia 2023, forse anche come film di apertura.

A scriverlo, la stessa regista, che si è basata sul memoir scritto dalla stessa Priscilla Presley nel 1985, "Elvis and Me". Nel ruolo di lei (che è ancora viva, e oggi ha 78 anni), la Cailee Spaeny di 7 sconosciuti a El Royale; in quello di lui, del Re in persona, di recente interpretato da Austin Butler nel film biografico di Baz Luhrmann, Jacob Elordi, noto sopratutto per essere stato il Nate Jacobs di Euphoria.

Ecco il primo trailer ufficiale di Priscilla, e la sua trama ufficiale:



Priscilla: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film di Sofia Coppola - HD

Quando l'adolescente Priscilla Beaulieu incontra Elvis Presley a una festa, l'uomo che è già una superstar del rock and roll diventa una persona del tutto inaspettata nei momenti privati: per lei è una cotta elettrizzante, un alleato nella solitudine, un migliore amico vulnerabile. Attraverso gli occhi di Priscilla, Sofia Coppola racconta il lato inedito di un grande mito americano: il lungo corteggiamento e il turbolento matrimonio di Elvis e Priscilla, da una base militare tedesca alla tenuta da sogno di Graceland, in questo ritratto profondamente sentito e straordinariamente dettagliato di amore, fantasia e fama.