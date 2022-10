News Cinema

Princess: ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Roberto De Paolis

Dopo Cuori puri, Cuori Puri, presentato alla Quinzaine des Réalisateurs e candidato al David di Donatello come Miglior Opera Prima, il regista torna al cinema dal 17 novembre con questo nuovo film selezionato come film d’apertura, in concorso, della sezione Orizzonti de Festival di Venezia.