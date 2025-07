Prime Video presenta Il ministero dell'amore e i film in arrivo nella prossima stagione

News Cinema

La banda di Boris torna con un nuovo film ma non solo. In occasione di Prime Video Presents sono stati annunciati i film in arrivo per il servizio streaming. Vediamoli nel dettaglio.

Il ritorno della banda di Boris fa sempre piacere. Per cui salutiamo volentieri, fra i tanti, quasi tutte commedie, uno dei film annunciati per la prossima stagione in occasione di Prime Video Presents Italia 2025 dal servizio di streaming di Bezos. Si tratta de Il ministero dell'amore, diretto e scritto da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. Un nuovo film Original italiano tratto dalla pièce teatrale Stare meglio oggi di Giacomo Ciarrapico.

Racconta di Aldo, interpretato da Pif, un brillante cronista parlamentare che passa le sue giornate nel caos della politica romana, ignaro che la vera crisi stia per esplodere dentro di lui. Nel suo mondo interiore, infatti, un singolare consiglio dei ministri governa ogni sua decisione attraverso decreti emotivi e leggi dell'anima. Quando la storia d'amore con Claudia (Alessandra Mastronardi) inizia a vacillare, il "governo Aldo" precipita nella sua più grande crisi. Nel cast molti altri attori della "banda" come Ninni Bruschetta, Corrado Guzzanti, Pietro Sermonti, Carlo De Ruggieri, Massimo De Lorenzo, oltre a Federico Cesari e Anna Finocchiaro.

All'evento, tenutosi al cinema Barberini di Roma, Prime Video ha svelato nuovi titoli, mostrando le prime immagini e svelando tante novità, fra serie, show e cinema, di cui parliamo qui. Per lo sport, oltre alla UEFA Champions League, arriverà questo autunno anche l’NBA con 87 partite in esclusiva di regular season e l'esclusiva delle finals.

Ancora più Sexy

Dopo Pensati Sexy tornano le avventure sentimentali di Maddalena Gentili. Diretto da Michela Andreozzi e scritto insieme a Daniela Delle Foglie, Ancora più sexy riprende la storia di Maddalena (Diana Del Bufalo) tre anni dopo il suo primo, rocambolesco incontro con il suo irriverente spirito guida: la pornostar Valentina Nappi. Questa volta, la vita di Maddalena sembra finalmente al suo posto: è una scrittrice affermata, felicemente fidanzata con Vanni, compagno amorevole e brillante editore. Ma quando Valentina riappare all’improvviso, pronta a scombinare di nuovo le carte, Maddalena si ritrova a mettere in discussione tutto: il suo rapporto, le sue certezze, e persino l’idea stessa di felicità. L’incontro con Bruno darà il colpo di grazia, spingendola a una nuova consapevolezza: il partner perfetto non esiste. E forse va bene così. Ancora più Sexy sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2026.

Natale senza Babbo

Quando Babbo Natale (Alessandro Gassmann), nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza e scompare all’improvviso, a sua moglie Margaret (Luisa Ranieri) non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell’anno. Non sarà un compito facile, perché l’intraprendente strega Sabrina (Caterina Murino), meglio conosciuta come la Befana, e Santa Lucia (Valentina Romani) sono determinate a rubare la scena a Babbo Natale diventando le protagoniste delle Feste. Nel cast di Natale senza Babbo, con la partecipazione di Diego Abatantuono, e con Michela Andreozzi e Angela Finocchiaro. La nuova commedia natalizia Original co-prodotta da Amazon MGM Studios con Gaumont Italia è diretta da Stefano Cipani e scritta da Michela Andreozzi con la collaborazione di Filippo Macchiusi. Il sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo a novembre 2025.



Non è un paese per single

Prime Video ha annunciato la data d’uscita di Non è un paese per single, adattamento dall’omonimo bestseller dell’autrice dei record Felicia Kingsley (pubblicato in Italia da Newton Compton Editori). In un’idilliaca cittadina toscana, Belvedere in Chianti, tutti sono in coppia o in cerca dell’anima gemella, tranne Elisa (Matilde Gioli), madre single che gestisce la tenuta Le Giuggiole. Il ritorno in paese di Michele (Cristiano Caccamo), amico d’infanzia che aveva perso di vista da anni, sconvolge la sua vita e risveglia sentimenti che credeva ormai dissolti per sempre. Accanto a Gioli e Caccamo, nel cast anche Amanda Campana, Cecilia Dazzi. Non è un paese per single è diretto da Laura Chiossone e scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti, co-prodotto da Amazon MGM Studios con Italian International Film - Lucisano Media Group - e sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo su Prime Video nel 2026.

Love Me Love Me - Cuori magnetici

Si tratta del primo capitolo dell’omonima serie di quattro libri scritti da Stefania S. con oltre 22 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad (oggi pubblicato da Sperling & Kupfer). Il romance young adult vede protagonisti Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, e Luca Melucci. June (Mia Jenkins) si trasferisce in Italia per cercare un nuovo inizio, dopo la tragica perdita del fratello. Nella sua nuova scuola d’élite, June è irresistibilmente attratta da James (Pepe Barroso Silva), ragazzo dal fascino oscuro, coinvolto in incontri clandestini di MMA. Ma è Will (Luca Melucci), il suo migliore amico e studente modello, a conquistarla all’inizio. Ben presto, June capisce che, nella sua scuola, dietro le apparenze perfette, si nascondono segreti e verità celate. In un intreccio di tensioni e sentimenti, sarà costretta a scegliere a chi affidare davvero il proprio cuore. Love Me, Love Me - Cuori Magnetici è diretto da Roger Kumble, scritto da Veronica Galli e Serena Tateo, co-prodotto da Lotus Production, una società del gruppo Leone Film Group, e Amazon MGM Studios, con il supporto di Wattpad WEBTOON Studios. Il film sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo nel 2026.