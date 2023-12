News Cinema

Prime Video, i nuovi film a gennaio 2024: Il nemico, Dobbiamo stare vicini e Bang Bank

Nel gennaio 2024 Prime Video presenta Saoirse Ronan e Paul Mescal in Il nemico, il trio Paolantoni-Izzo-Conticini in Dobbiamo stare vicini e il film dei Ditelo Voi, Bang Bank. Tra i film di terze parti ci sono il secondo Minions, Insidious - La porta rossa e Killers of the Flower Moon.