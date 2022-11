Pretty Princess 3 in lavorazione: chi tornerà del cast originale

News Cinema

Disney ha dato ufficialmente l'ok per realizzare un terzo film di Pretty Princess, la storia ambientata nel regno di Genovia con protagonista Anne Hathaway. L'attrice ha sempre dichiarato di essere disponibile ad un sequel.

Gli sforzi di Anne Hathaway hanno dato i loro frutti. Disney ha annunciato che Pretty Princess 3 è in lavorazione. Ciò significa che il terzo film ambientato a Genovia con protagonista la principessa Mia molto presto sarà disponibile. Sono trascorsi quasi 20 anni dall’ultima volta che Anne Hathaway ha messo piede nel mondo immaginario tratto dai romanzi di Meg Cabot. Il primo film, intitolato semplicemente Pretty Princess (The Princess Diaries in lingua originale), è uscito nel 2001 con la regia di Garry Marshall. Il regista si è concesso un bis qualche anno dopo, precisamente nel 2004, con l’uscita di Principe azzurro cercasi. Sarà la volta anche del tris? Purtroppo non è possibile, perché Gary Marshall è scomparso nel 2016. Non resta che chiedersi chi invece tornerà del cast originale.

Pretty Princess 3: chi tornerà del cast originale

Riportata dapprima da The Hollywood Reporter e poi confermata da Deadline, la notizia è quindi ufficiale: Pretty Princess avrà un terzo film. Ma chi, del cast originale, farà ritorno? Al momento il progetto è ancora in fase embrionale. È stato reso noto che Aadrita Mukerji è a capo della sceneggiatura, mentre Debra Martin Chase riprenderà il suo ruolo di produttrice esecutiva dopo aver guidato i due precedenti film ambientati a Genovia. Come riporta Deadline, i dettagli della trama sono tenuti sottochiave al momento per cui non sappiamo quale potrebbe essere la storia del sequel. Tuttavia è chiaro che non si tratta di un remake né reboot, ma piuttosto il proseguimento della storia di Mia.

Questo lascia pensare che Anne Hathaway, che l’ha interpretata nei precedenti film, dovrebbe tornare come protagonista. L’attrice ha manifestato più volte il proprio interesse in merito ad un revival. Di recente, infatti, ha dichiarato ad ET Online di voler tornare a lavorare al fianco di Julie Andrews:

Vorrei farlo davvero e sto spingendo affinché ciò avvenga. Se trovassimo un modo per coinvolgere Julie Andrews, credo che potrebbe funzionare davvero.

In Pretty Princess la protagonista è Mia, un’adolescente di San Francisco che scopre di punto in bianco di essere l’erede al trono di un piccolo regno europeo, Genovia. E la sua vita da quel momento cambia per sempre. Nonostante Disney non abbia comunicato ancora i suoi intenti, è quasi naturale pensare ad un terzo film con protagonista Anne Hathaway. E, considerando la predisposizione dell’attrice, l'ufficialità non dovrebbe tardare ad arrivare. Ma cosa ne penserà Julie Andrews? Sarà disposta a tornare nelle regali vesti della Regina Clarisse Renaldi?