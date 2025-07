Presence: una nuova clip italiana del nuovo film di Steven Soderbergh in anteprima esclusiva

News Cinema

Lucky Red porta al cinema dal 24 luglio il nuovo film del grande regista americano, il primo horror della sua lunga e prolifica carriera. Ecco la prima clip italiana di Presence di Steven Soderbergh.

Arriva finalmente al cinema il 24 luglio Presence, che non è solo, come ci spiegano dalla distribuzione Lucky Bed, "un horror psicologico, interamente girato in un’unica location, che fa vivere allo spettatore un’esperienza unica e impressionante", ma è anche qualcosa di più. D'altronde Presence, oramai dovreste saperlo, è il nuovo film di Steven Soderbergh, che è uno dei registi fondamentali per il cinema americano contemporaneo: non solo per i suoi tanti successi che hanno segnato l’immaginario collettivo degli spettatori, ma anche e soprattutto per il modo in cui riesce a ragionare sul cinema in maniera teorica senza mai perdere di vista l'obbiettivo dell'intrattenimento.

Non a caso Presence è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI con la seguente motivazione:

«potrebbe sembrare un esercizio di stile: un thriller giocato sulla soggettiva e il piano sequenza, sull'idea di un unico punto di vista misterioso, e sulla fluidità dei movimenti di macchina. Ma, al di là della innegabile maestria di Soderbergh, il film è anche uno straordinario lavoro sui confini labili tra i piani temporali, tra presenza e assenza, visibile e invisibile, in una teorica identità dello sguardo. Cioè, l’essenza del cinema. Fino a suggerire un’altra inquieta prospettiva: e se i veri fantasmi fossimo “noi che guardiamo”?»

Già, perché Presence racconta di una famiglia che va a vivere in una nuova casa, e che si trova di fronte all'evidenza che questa casa è infestata dalla "presenza" del titolo, ma che tutto questo lo racconta utilizzando visivamente (e narrativamente) il punto di vista della presenza stessa. Questo però non vuol dire che Soderbergh non sia stato in grado di inserire nel suo film tutto quello che è necessario inserire in un film horror che parla di case infestate.

Nella prima clip italiana del film, che vi mostriamo qui di seguito in anteprima esclusiva, c'è un esempio di tutto questo: la scena è infatti quella di in cui una medium, chiamata per cercare di capire cosa stia accadendo in quella casa, spiega alla famiglia qualcosa di più sulla misteriosa e inquietante presenza che è in mezzo a loro.

Presence: nuova clip del film in anteprima esclusiva

Presence: Una Nuova Clip Ufficiale italiana in anteprima esclusiva del Film di Steven Soderbergh - HD