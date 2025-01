Presence: il final trailer originale dell'horror di Steven Soderbergh

News Cinema

Con il thriller di spionaggio Black Bags, Presence è uno dei due film diretti dal grande regista americano che a breve vedremo nei nostri cinema. Ecco il final trailer di Presence

Tra una manciata di giorni, il 24 gennaio, debutterà finalmente nei cinema americani uno dei titoli più attesi di questa prima parte di 2025: Presence, il primo vero e proprio horror diretto in carriera da uno che nel corso degli anni ne ha fatte di tutti i colori (in senso buono) come Steven Soderbergh.

Quando arriverà da noi il film, che sarà distribuito da Lucky Red, ancora non è ufficiale, ma speriamo di non dover aspettare troppo: perché Soderbergh è uno degli autori più interessanti, intelligenti e stimolanti su piazza, perché l'horror è pur sempre l'horror, e perché come oramai dovreste abbondantemente sapere Presence si basa su un'idea tanto semplice quanto a suo modo geniale: perché una storia in teoria banale e risaputa come quella di una famiglia che va a vivere in una casa infestata da fantasmi viene qui raccontata silenziosamente e soprattutto vista attraverso il punto di vista di queste presenze.

Presence è stato scritto da David Koepp, che è uno sceneggiatore mica male (e aveva diretto un film coi fantasmi mica male che si chiamava Echi mortali), nonché lo stesso con cui Soderbergh ha collaborato nell'altro suo film che a breve vedreamo al cinema, lo spy thriller intitolato Black Bag (che invece dovebbe uscire il 13 marzo).

Ma ora, spazio al final trailer originale - mica male davvero - di Presence: