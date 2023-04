Prendi il volo - Il primo trailer ufficiale della nuova avventura animata targata Illumination

News Cinema

Nelle scorse settimane è stato rilasciato - un po' a sorpresa - il teaser trailer di Migration, nuova avventura per tutta la famiglia targata Illumination Entertainment. Un annuncio inaspettato seguito, in queste ore, dalla diffusione di un primo trailer ufficiale, che ripercorre i tantissimi successi di cui è costellata la storia della casa di produzione - sussidiaria della Universal.

Prendi il volo - Il trailer dell'avventura animata ripercorre i grandi successi della Illumination

Il trailer - che rivela anche il titolo italiano del lungometraggio animato, ovvero Prendi il volo - regala, in realtà, pochissime sequenze del progetto, concentrandosi invece sul ripercorrere la storia della Illumination. Attualmente nelle sale con Super Mario Bros. - Il Film, la casa di produzione ha costruito, nell'ultimo decennio, una solida reputazione nel campo dell'animazione, dando vita a prolifici franchise - Cattivissimo me e la saga spin-off sui Minions, Pets e Sing - e ad alcuni piccoli cult - fra cui spicca la favola natalizia Il Grinch. Ed è proprio a Natale che Prendi il volo debutterà nelle sale - come annunciato anche dal trailer appena condiviso.

La pellicola racconta di una famiglia di anatre che cerca di convincere il capofamiglia - eccessivamente protettivo - ad intraprendere una vacanza leggendaria, di quelle che si ricordano per tutta la vita. Attualmente non sono stati rivelati altri dettagli sulla trama né i nomi dei doppiatori coinvolti. A dirigere Prendi il volo è Benjamin Renner, già regista di Ernest & Celestine. La Illumination, quindi, è pronta a dare da filo da torcere alla Disney e alla DreamWorks, piazzando per prima un film d'animazione nel redditizio periodo delle Festività Natalizie. Già reduce da un anno d'oro, la casa di produzione proverà quindi a replicare - in parte - lo straordinario successo di Super Mario Bros. - Il Film, divenuto il progetto tratto da un videogioco più redditizio della Storia del Cinema. Parte del successo dell'adattamento delle avventure del piccolo idraulico risiede nello straordinario cast vocale coinvolto, composto da Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Principessa Peach), Charlie Day (Luigi), Seth Rogen (Donkey Kong), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Fred Armisen (Cranky Kong), Kevin Michael Richardson (Kamek) e Sebastian Maniscalco (Spike). Non resta dunque che attendere ulteriori dettagli su Prendi il Volo, che si preannuncia già come l'ennesimo successo della società fondata da Chris Melandri.