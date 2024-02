Prendi il Volo è già disponibile in digitale: ecco una clip esclusiva dai contenuti extra

News Cinema

È già disponibile in vendita digitale sulle principali piattaforme Prendi il volo, il nuovo film d'animazione Illumination, che racconta di una famiglia di anatre alle prese con una migrazione movimentata. Per l'occasione vi mostriamo una clip video esclusiva dai contenuti extra.

È già disponibile sulle principali piattaforme in streaming, in vendita, il cartoon Prendi il volo, ultima fatica dell'Illumination dei Cattivissimo Me e Sing, sotto etichetta Universal. Possiamo mostrarvi in esclusiva una clip dietro le quinte del lungometraggio animato di Benjamin Renner, dove una famiglia di anatre decide di avventurarsi in una migrazione tanto epica quanto esilarante e a tratti dolce. Spicchiamo il volo con questa combriccola! Nel backstage si parla di Carol Kane, voce originale di un airone un po' fuori di testa...



Prendi Il Volo: Video Backstage Esclusivo per l'uscita del Film in versione Digital - HD



Prendi il volo, la storia del film di animazione Illumination