Predestination: la spiegazione del finale e dei paradossi del film con Ethan Hawke

Con il sci-fi thriller Predestination, i due registi gemelli Michael e Peter Spierig hanno voluto creare un film sui viaggi nel tempo che affondasse tutto la sua ragion d'essere sul paradosso dei viaggi nel tempo.

Uno dei tanti film che trattano il tema dei viaggi nel tempo e dei suoi paradossi è Predestination. Uscito al cinema in Italia nel 2015, il film è diretto dai registi gemelli di origine tedesca Michael e Peter Spierig ed è intrepretato da Ethan Hawke e Sarah Snook. Prima di leggere le righe che seguono potreste voler dare un'occhiata alla recensione di Predestination che fa un'analisi del film senza eccedere nei dettagli. Questo articolo invece si prefigge di spiegare la trama di Predestination e di appronfondire dunque l'esperienza del film dopo averlo visto.

La premessa di Predestination

Siamo qui di fronte a un film di genere sci-fi thriller. La suspense, come sappiamo, viene creata dalla musica, dall'atmosfera e soprattutto da quali e quante informazioni della narrazione ci vengono date. Ancor più importante è l'ordine in cui ci vengono date. La storia del film ci informa subito che c'è un pazzo dinamitardo che deve essere fermato. Il suo nome è Fizzle Bomber e a un certo punto nel 1975 farà esplodere dieci isolati di New York. Poi c'è un'Agenzia Temporale i cui selezionatissimi agenti hanno il compito di viaggiare nel tempo per fermare gli assassini come lui. Su questa premessa, il film

Il paradosso è il cuore di Predestination

Predestination inizia con la voce fuori campo del protagonista: "E se lo portassi davanti a te l'uomo che ti ha rovinato la vita? E se ti garantissi che la passeresti liscia... lo uccideresti?". Vediamo una persona con il cappello, ma la sua faccia sfugge fino a quando un'esplosione non la riduce in fiamme. Quando la rivediamo veniamo a sapere che dopo la ricostruzione la sua faccia è diversa, così come diversa è la sua voce, ma non non sappiamo come erano prima. Poi vediamo Ethan Hawke accettare una missione governativa e intuiamo che il suo lavoro di barista sia una copertura. Qui, nel dialogo con un cliente, viene tirata in ballo la questione se è nato prima l'uovo o la gallina. Questa frase è l'essenza del film che tenta di portare all'estremo il concetto del paradosso temporale.

Regole dei viaggi nel tempo di Predestination

Ogni film che racconta di viaggi nel tempo ha le sue regole. Quelle di Avengers: Endgame non funzionano come quelle di Ritorno al futuro, come viene esplicitamente spiegato nei dialoghi tra Iron Man, Ant-Man, Hulk e gli altri. Predestination rompe parecchie regole di quelle a cui siamo abituati e ne assume una (relativamente ininfluente sulla storia del film): partendo dal 1981, anno in cui è stato inventato il viaggio nel tempo, non si può andare oltre 53 anni, né nel passato, né nel futuro. Il range si spostamento è quindi limitato tra il 1928 e il 2034. Durante un salto temporale le interazioni con gli abitanti di quell'epoca devono essere minime, l'importante è portare a termine la missione. C'è anche un limite di salti, altrimenti posso esserci complicazioni a livello psicofisico.

La spiegazione del loop di Predestination

Jane, John, l'agente e Fizzle Bomber sono la stessa persona di epoche temporali diverse.

Jane nasce

Jane cresce in un orfanotrofio

Jane viene espulsa da Space Corp

Jane si innamora di uno sconosciuto

Jane dà alla luce una bambina

Jane cambia sesso e diventa John

John scrive racconti per vivere

John racconta la sua storia a un barista/agente temporale

John viaggia nel passato con l'agente

John si innamora di Jane

John mette incinta Jane

John entra nella Space Corp. e diventa agente temporale

John tenta di disinnescare una bomba e la sua faccia va a fuoco

John cambia faccia, voce e diventa il barista/agente

L'agente va nel passato e rapisce la bambina di Jane

L'agente lascia la bambina davanti a un orfanotrofio

L'agente si ritira dal suo ruolo e viaggia nel 1975

L'agente incontra Fizzle Bomber e scopre che è lui stesso invecchiato

L'agente lo uccide senza capire che così non spezza il loop

L'agente continua a usare il congegno del tempo

L'agente invecchia aumentando i suoi problemi psichici

L'agente diventa Fizzle Bomber

Fizzle Bomber viene ucciso dall'agente