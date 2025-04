Predator: Badlands, ecco il primo teaser trailer del nuovo film della saga

News Cinema

Debutta il 7 novembre nei cinema americani il nuovo film in live action della saga con protagonista il letale predatore alieno. Protagonista del film è Elle Fanning. Ecco trailer e trama di Predator: Badlands.

A pochi giorni dal trailer del film animato che debutterà su Disney+ a giugno, ecco arrivare il primo teaser trailer del nuovo capitolo in live action della saga di Predator: si intitolerà Predator: Badlands e debutterà nelle sale americane il 7 novembre.

Scritto e diretto dal Dan Trachtenberg che nel 2022 aveva firmato il precedente capitolo della serie, Prey, Predator: Badlands vede protagonista Elle Fanning al fianco di Dimitrius Schuster-Koloamatangi. Ambientato nel futuro su un remoto pianeta, il film racconta la storia di un giovane Predator, bannato dal suo clan, che trova un'improbabile alleata nel personaggio della Fanning, di nome Thia, e che si imbarca per una missione pericolosa per andare alla ricerca dell'avversario definitivo

Predator: Badlands: il primo teaser trailer del nuovo film della saga