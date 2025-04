Predator: Killer of Killers, il primo trailer del film animato originale su Disney+

News Streaming

Dal 6 giugno sarà in streaming in esclusiva su Disney+ il film di animazione Predator: Killer of Killers, diretto da Dan Trachtenberg e realizzato dallo studio The Third Floor. Ecco il primo teaser trailer.

Sapevamo da qualche giorno che Predator: Killer of Killers è il "film segreto" di Dan Trachtenberg dedicato al popolare franchise, quello che arriverà prima del suo Predator: Badlands con Elle Fanning, ma a differenza di quest'ultimo non ha prenderà la strada del cinema. Killer of Killers è infatti un film di animazione in CGI, originale Disney+ per lo streaming, sulla piattaforma dal 6 giugno. Possiamo mostrarvene ora il primo teaser trailer ufficiale in italiano. Eravate pronti a un capitolo ufficiale della saga sotto forma di film animato? Sottolineiamo che, come suggerisce l'avviso in alto, non è un'opera indirizzata ai più piccoli.





Predator: Killer of Killers, la trama e gli autori del film animato su Disney+

Dan Trachtenberg, che debuttò quasi dieci anni fa col curioso 10 Cloverfield Lane, per Disney+ ha di recente diretto Prey ed è impegnato nella post-produzione del suo Predator: Badlands con Elle Fanning, in arrivo al cinema entro quest'anno. Dall'autunno sapevamo però dalla viva voce di Steve Asbell dei 20th Century Studios che Dan era al lavoro su un progetto intermedio, "segreto", immaginiamo potenzialmente legato a Prey e Badlands. Questo film era quindi l'originale Disney+ Predator: Killer of Killers, dove si raccontano le storie di tre combattenti: un ninja del Giappone feudale che affronta il fratello samurai per la successione, una razziatrice vichinga in una missione vendicativa accompagnata da suo figlio, un pilota militare che nella II Guerra Mondiale deve investigare su quella che sembra una pericolosa minaccia aliena per l'esercito degli Alleati. Le tre vicende sembrano apparentemente slegate... se non per la sfida comune che tutti e tre i personaggi affronteranno: il Predator.

Trachtenberg ha conciliato il suo impegno su Badlands codirigendo Killer of Killers con Josh Wassung dello studio di effetti visivi The Third Floor, responsabile dello stile usato nel lungometraggio: i modelli 3D sono coperti da texture a mano libera, evitando la troppa fluidità, restituendo un po' il sapore di un fumetto in movimento. La sceneggiatura è firmata da Micho Robert Rutare, da un soggetto scritto insieme allo stesso Trachtenberg. Leggi anche Il sequel di Alien: Romulus e un film "segreto" di Predator in preparazione ai 20th Century Studios