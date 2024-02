Povere Creature, Emma Stone ringrazia lo sceneggiatore ai BAFTA per una frase del film

News Cinema

La frase "Devo andare a prendere a pugni quel bambino" è stata apprezzata particolarmente da Emma Stone in Povere Creature, tanto da ringraziare lo sceneggiatore durante il discorso ai BAFTA.

Emma Stone è particolarmente grata allo sceneggiatore di Povere Creature (Poor Things) Tony McNamara, che ha prontamente ringraziato durante il suo discorso ai BAFTA 2024 dopo aver guadagnato il premio come migliore attrice per il suo ruolo nel film. Nello specifico, l’attrice ha ricordato soprattutto il passaggio in Povere Creature in cui il suo personaggio, Bella Baxter, marcia spedita verso un bambino che piange, sostenendo di doverlo “prendere a pugni”.



Povere Creature!: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Emma Stone - HD

Povere Creature, Emma Stone ringrazia lo sceneggiatore per la frase “Devo prendere a pugni quel bambino”

È stata una lunga stagione dei premi per Emma Stone, ancora nel suo pieno svolgimento, e la sua corsa agli Oscar sembra essere data per scontata da molti, soprattutto dopo le svariate vittorie incassate dai Golden Globes ai recenti BAFTA. Durante il discorso di vittoria sul palcoscenico, fasciata nel suo abito color pesca, la Stone ha ringraziato il regista Yorgos Lanthimos, sua madre ed infine anche lo sceneggiatore per una battuta in particolare. Il pubblico non avrà dimenticato la scena al ristorante, quella in cui Bella si lancia in un fantastico ballo pieno di adrenalina. Tra quelle quattro mura, però, Bella è pronta a scagliarsi contro un bambino che piange. Di fatto dichiara: “Devo andare a prendere a pugni quel bambino”, una frase pronunciata con naturalezza e degna di essere menzionata ai BAFTA.

Tony, grazie per la frase: ‘Devo andare a prendere a pugni quel bambino’. Mi ha cambiato la vita.

Per Emma Stone si tratta del secondo BAFTA come migliore attrice nell’arco della sua carriera. Il primo è arrivato nel 2017 con La La Land. In Povere Creature, dove figura come protagonista e anche produttrice, Emma Stone interpreta Bella Baxter, una donna riportata in vita come una sorta di Frankenstein da uno scienziato pazzo, il dottor Godwin Baxter, che si affeziona rapidamente a Bella reputandola più sua figlia che una sua creazione. La storia è tratta dall’omonimo romanzo di Alasdair Gray pubblicato nel 1992 e, nel corso di questa edizione dei BAFTA, il film ha trionfato anche nelle categorie di migliori costumi, migliore scenografica, miglior trucco e acconciatura e migliori effetti visivi. A marzo è atteso l’appuntamento con gli Oscar, dove il film è in corsa per ben undici categorie.