Povere creature e un Frankenstein in cerca di bellezza: incontro con Willem Dafoe

Dopo aver vinto con merito il Leone d'oro esce nelle sale italiane dal 25 gennaio Povere creature, uno dei favoriti per gli Oscar di quest'anno. Abbiamo incontrato uno dei protagonisti, Willem Dafoe.

Ascolta con un sorriso l’interprete, ma l’espressione del volto tradisce come la nostra lingua la capisca bene, anche perché Willem Dafoe a Roma ci vive per parte dell’anno, da un bel po’ di tempo, insieme alla moglie, la regista Giada Colagrande. Ha incontrato i giornalisti per parlare di Povere creature di Yorgos Lanthimos, il film vincitore del Leone d’oro a Venezia, in uscita il 25 gennaio in sala, prima di bissare dal 14 febbraio con Finalmente l’alba di Saverio Costanzo, in cui recita anche in italiano.

In questo splendido film, fra i migliori della stagione, interpreta il brillante ma poco ortodosso scienziato dott. Godwin Baxter, che riporta in vita una giovane donna, Bella, magnificamente interpretata da Emma Stone. Come se rinascesse da adulta, si comporta senza filtri e con una libertà che la porta a difendere uguaglianza ed emancipazione femminile.

Lo vede come un personaggio simpatico, Dafoe, condizionato dalle circostanze in cui si trova. “Ovviamente la storia parte da Frankenstein”, ha dichiarato, “ma c’è una grande differenza. In quel caso il creatore era disgustato dalla sua creazione, mentre il mio personaggio praticamente se ne innamora. Le dà una seconda possibilità, dopo essersi suicidata, ma la dà anche a sé stesso. Crede fortemente nella scienza, tanto da ritenerla occasione per regalare vita. Non è ortodosso e magari non etico, ma nella sua mente è generoso, eccitante e positivo. Per interpretarlo mi truccavo tre ore al giorno, con un lavoro ispirato a Francis Bacon. È un grande strumento per indossare una maschera e sparire guardando emergere nello specchio un personaggio diverso, in quanto a sentimenti e modi di essere. Non è comodo, il trucco, ma vale la pena”.

Willem Dafoe ha lavorato con mostri sacri del cinema, da Martin Scorsese a Spike Lee o Abel Ferrara, e rivendica il ruolo cruciale degli autori a cui concedersi, con cui condividere una visione forte. “Mi piace molto l’idea che qualcuno abbia una visione e me la spieghi, dandomi modo di farla mia. Non è necessario che la capisca, ma mi permette di dare vita all’interiorità del personaggio e dargli corpo. I miei genitori sono medici, sono cresciuto a contatto con strumenti chirurgici e accompagnavo mio padre nelle visite da adolescente. Questo ha forse creato un legame particolare con questo film. Per la maggior parte delle persone l’ospedale rappresenta la malattia e uno spavento, per me vuol dire ritornare in famiglia e quindi conforto”.

Quarant’anni di carriera hanno permesso a Willem Dafoe di affrontare sfide di ogni genere, cattivi memorabili e ruoli da caratterista entrati nella storia del cinema, tanto da meritare una stella sulla Walk of Fame. Una cerimonia di poche settimane fa, che ricorda con piacere. “È stata una bella occasione per incontrare amici e registi con cui ho lavorato. Pedro Pascal e Patricia Arquette hanno fatto discorsi meravigliosi. Mi sono sentito parte di una comunità, cosa che non mi accade facilmente, facendo film molto diversi, negli Stati Uniti e all’estero. È stato un riconoscimento importante e non mi tolgo dalla testa il pensiero che quella stella sul marciapiede mi sopravviverà”.

Povere creature è anche una storia in cui viene messa alla berlina l’universo patriarcale, con ironia sopraffina. “Gli uomini si riconosceranno in alcuni personaggi”, ha aggiunto Dafoe, “specie quelli molto oppressivi. Non ho una ricetta per la sopravvivenza del maschio, al massimo potrei dire di ascoltare e avere senso dell’umorismo. È chiaro dal film che le donne sono sessualmente molto più resistenti degli uomini, una delle ragioni per cui questi ultimi hanno fatto di tutto per sottometterle per così tanto tempo. Le relazioni fra i sessi sono un pendolo che oscilla, sarebbe interessante sapere se vent’anni fa il film sarebbe stato accolto altrettanto calorosamente. Il film esprime una liberazione personale attiva, vista attraverso gli occhi delle donne, il che è significativo”.

Parlando di donne e della protagonista Emma Stone, l’attore elogia la sua performance. “Non è una diva, è molto adattabile e ha un grande talento. Lanthimos crea un mondo in cui entrare, con un testo molto forte e non ti dice cosa fare, ti guarda e poi aggiusta. Un lavoro di creazione precedente che fa sì che quando ti trovi sul set sai cosa fare. Emma è fantastica, ogni cosa nella storia ruotava intorno a lei. Ha un rapporto speciale con Lanthimos, è ora la sua musa. Lui è riservato, non parla molto e dirige soprattutto prendendoti in giro”.