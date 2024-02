Povere creature! è ancora primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Il grottesco Povere creature! con Emma Stone mantiene la vetta al botteghino italiano del fine settimana, seguito da Tutti tranne te e I Soliti Idioti 3.

Povere creature!, al suo secondo boxoffice italiano del weekend, ha avuto meno difficoltà nel dominare ancora il primo posto, con 1.845.450 euro (fonte Cinetel), per un totale italiano di 4.705.100. Emma Stone è la creatura di un simil-Frankenstein interpretato da Willem Dafoe: scopre la vita, il sesso e il suo ruolo in una società che non capisce, accompagnandosi inizialmente a un via via più disorientato dongiovanni portato sullo schermo da Mark Ruffalo. Il film di Yorgos Lanthimos provoca il pubblico con uno stile grottesco e scene sotto la cintura, ed è candidato a 11 premi Oscar. Costato circa 35 milioni di dollari (fonte Los Angeles Times), ne ha incassati nel mondo finora 68.284.200 (fonte Boxofficemojo), perciò è ormai riuscito ad andare quasi in pari.

Sale dalla terza alla seconda posizione la commedia romantica Tutti tranne te, che ha invece una struttura assai più prevedibile: Sydney Sweeney e Glen Powell non si sopportano, però fingono di stare insieme quando sono invitati a un matrimonio, per diverse ragioni. Questa settimana il lungometraggio di Will Gluck porta a casa un altro 1.792.650 euro, per un risultato complessivo italiano di 3.725.570. Nel mondo intero siamo a quota 151.781.650 dollari, a fronte di un budget di appena 25: bel colpo della Sony.

Slitta dal secondo al terzo posto la rimpatriata demenzialissima dei Soliti Idioti 3 - Il ritorno, dove Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli ripropongono a distanza di dieci anni i loro personaggi sopra le righe e satirici: Ruggero continua a perseguitare il figlio Luca, il pubblico premia con altri 769.000 euro, confluiti nel totale di 3.155.340.