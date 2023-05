Poor Things - Emma Stone nel teaser trailer del "Frankenstein al femminile" di Yorgos Lanthimos

News Cinema

Poor Things, progetto dalla lunga gestazione di Yorgos Lanthimos, si mostra nel primo distopico e colorato teaser ufficiale, in cui spicca la presenza di Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo.

Dopo l'annuncio della data d'uscita ufficiale, Poor Things - rivisitazione del mito di Frankenstein di Yorgos Lanthimos - è pronto a mostrarsi nel primo teaser trailer, rilasciato in queste ore da Searchlight Pictures - casa di produzione del progetto. Protagonista assoluta della breve clip Emma Stone, nei panni di un personaggio destinato a diventare iconico. Spazio poi agli altri membri del cast, fra cui spiccano Mark Ruffalo e Willem Dafoe.

Poor Things - Il teaser trailer della nuova fatica di Yorgos Lanthimos

Basato sull'omonimo romanzo di Alasdair Gray, Poor Things racconta dell'incredibile avventura di Bella Baxter (Emma Stone), morta per sfuggire al marito violento e riportata in vita dal padre, il Dottor Golwdin Baxter (Willem Dafoe), uno scienziato brillante e poco ortodosso - nell'opera di partenza Bella torna in vita grazie al cervello della bambina che portava in grembo. Desiderosa di imparare e affamata di mondanità, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un avvocato elegante e dissoluto, in una vorticosa avventura attraverso i continenti. Spigliata, lunatica e assolutamente libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella decide di lottare per difendere l'uguaglianza e la libertà. La pellicola, per i temi trattati, è stata classificata come Rated R - ovvero vietata ai minori di 17 anni non accompagnati - per "contenuti sessuali forti e pervasivi, nudità, materiale disturbante, gore e linguaggio esplicito".



La breve clip distribuita da Searchlight mostra quindi il momento in cui Bella Baxter torna in vita ed alcune sequenze ambientate in un mondo colorato e distopico, distante dalle atmosfere dipinte da Yorgos Lanthimos nella sua precedente filmografia. Lontano dalle scene da cinque anni, il regista è poi tornato a collaborare con Emma Stone - diretta ne La Favorita - e con Tony McNamara - già autore del film del 2018. A fianco dell'attrice, si muove - come accennato - un cast all star, composto da Willem Dafoe, Ramy Youssef, Mark Ruffalo, Jerrod Carmichael, Christopher Abbott, Margaret Qualley e Kathryn Hunter. Lanthimos è inoltre già al lavoro sul suo prossimo progetto, AND, in cui ritroveremo Emma Stone, Willem Dafoe e Margaret Qualley, questa volta affiancati da Jesse Plemons, Hong Chau - reduce dalla sua prima nomination all'Oscar per The Whale -, Mamoudou Athie ed Hunter Schafer - giovane star lanciata dalla serie Euphoria, anche nel cast de La ballata dell'usignolo e del serpente, il prequel della saga Hunger Games. Poor Things - stando ad alcune indiscrezioni - sarà presentato al prossimo Festival di Venezia, in programma dal 30 agosto al 9 settembre. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti.