Ponyo sulla scogliera: la video ricetta di quei famosi ramen con uova e prosciutto

Il film di Hayao Miyazaki è tornato nei cinema italiani. E se di fronte a quella scena famosa coi ramen vi fosse tornata fame, beh: noi abbiamo la soluzione.

Sapete o dovreste sapere tutti che da qualche giorno, e per qualche giorno, Ponyo sulla scogliera è tornato al cinema, come torneranno nelle prossime settimane tanti altri capolavori di Hayao Miyazaki.

Che Ponyo è di nuovo al cinema potreste per esempio saperlo grazie a questo articolo nel quale spiegavo perché Ponyo, tra i tutti i film del maestro giapponese, è quello a cui voglio più bene. Un pezzo in cui, tra i motivi che citavo per questo mio amore, parlavo anche dei famosi ramen con uova e prosciutto che fanno impazzire la piccola Ponyo, che poi si addormenta subito dopo averli divorati.

Vorreste anche voi mangiare i ramen di Ponyo? Niente di più facile.

Servono pochi ingredienti: brodo, cipollotto, prosciutto cotto, ramen, uovo sodo e salsa di soia. Per il resto basta seguire le indicazioni nella videoricetta di Chef Hirohiko Shoda, meglio conosciuto come Chef Hiro, Ambasciatore Ufficiale della Cucina Giapponese in Italia, che trovate qui di seguito.

In caso poi vi interessassero anche altre ricette ispirate ai film di Miyazaki, nei quali il cibo è notoriamente un elemento ricorrente, ricordiamo che in vendita nelle librerie c'è anche questo libro qui.