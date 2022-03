Polar Bear: il dolcissimo trailer del documentario sugli orsi polari

News Cinema

Preparatevi a impazzire di tenerezza davanti alle immagini promozionali di Polar Bear, un documentario di Disneynature che debutterà su Disney+ il prossimo 22 aprile.

Debutterà il 22 aprile su Dinsey+ il documentario Polar Bear, che è accompagnato dalla voce narrante dell'attrice premio Oscar Catherine Keener e che ci porta fra i ghiacci artici dove abitano gli orsi bianchi, soffermandosi sulle madri e sui loro tenerissimi piccoli.

Polar Bear, in realtà, è targato Disneynature, casa cinematografica indipendente di The Walt Disney Studios che si occupa della distribuzione di film documentari naturalistici indipendenti. Disneynature e il Disney Conservation Fund (che sostiene la salvaguardia della natura) offrono i loro sostegno alla Polar Bear International, che si dedica a proteggere, appunto, le madri e i loro cuccioli, che individua grazie a uno strumento capace di captare segnali radar. L'associazione no profit aiuta anche le comunità artiche a ridurre gli scontri, per così dire, fra orsi ed esseri umani, prendendosi cura di entrambi e cercando di stimolare comportamenti virtuosi atti a evitare o a rallentare il riscaldamento globale.

Polar Bear: La trama e il trailer del documentario

Ma torniamo ai nostri soffici orsi bianchi, che in realtà sono animali abbastanza feroci. Questa è la sinossi ufficiale del documentario Polar Bear:

Polar Bear di Disneynature racconta la storia di una nuova madre aiutata dai propri ricordi di gioventù ad affrontare la maternità nel mondo di oggi, che diventa un posto sempre più impervio per gli orsi polari. Diretto da Alastair Fothergill e Jeff Wilson, che sono i registi di Penguins, sempre di Disneynature, e prodotto da Fothergill, Wilson, Jason Roberts, Keith Scholey e Roy Conli, Polar Bear debutta esclusivamente su Disney+ il 22 aprile 2022.

Ed ecco il favoloso trailer del documentario, nel quale non sentiamo la voce di Catherine Keener ma del solito speaker delle immagini promozionali dei film che vengono dagli States. Preparatevi a scenari fenomenali e a commuovervi per la bellezza degli orsi polari, in particolare i piccoli. Ci sono anche altre specie in Polar Bear, per esempio i trichechi e una stupenda foca cucciola.