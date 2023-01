Play Dead: l'impressionante trailer del nuovo horror di Patrick Lussier ambientato in un obitorio

News Cinema

Patrick Lussier ha pronto un nuovo horror che promette forti emozioni. Si tratta di Play Dead, di cui è appena uscito il trailer.

Sceglie un obitorio Patrick Lussier, montatore (tra i suoi titoli Scream 1, 2 e 3, Nightmare - Nuovo Incubo e Mimic) come ambientazione del suo nuovo horror da regista, dopo San Valentino di sangue 3D e Dracula 3D). Il fim si intitola Play Dead, ovvero fingiti morta, interpretato nei ruoli principali da due attori noti come Bailee Madison e Jerry O'Connell. Ne riparliamo dopo il trailer.

Play Dead: la trama e il cast

Play Dead non è certo il primo horror ambientato in un obitorio, come sa chi segue il genere, ma in realtà la differenza principale in questo caso sta nell'assenza di ogni elemento soprannaturale. La storia infatti è la seguente: "Play Dead è incentrato su Chloe, una studentessa di criminologia, che finge la sua morte per poter entrare nell'obitorio locale e rubare un oggetto che lega il suo fratello minore ad un crimine. Quando è dentro, scopre che il medico legale si serve del suo lavoro ufficiale come copertura per un traffico d'organi e quando lui scopre che Chloe non è morta inizia un gioco del gatto col topo". Del cast fanno parte anche Anthony Turpel, Chris Butler, Chris Lee e Jorge-Luis Pallo. La sceneggiatura è di Adam Mason e Simon Boyes - che hanno scritto insieme Songbird e Into the Dark - e tra i produttori c'è anche il regista di The Strangers e altri noti horror, Johannes Roberts.