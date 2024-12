Plaion Pictures: animazione e brividi horror in primo piano nel 2025

News Cinema

Sull'onda del grande successo dell'horror Terrifier 3 la società di distribuzione Plaion Pictures ha presentato un listino novità alle Giornate di Cinema ancora all'insegna del genere, fra i brividi di terrore e l'animazione ma anche con una storia tutta italiana.

Siamo andati alla fonte di un successo nato non certo per caso, ma con un lavoro lungo e elaborato per incuriosire e portare a un passaparola esploso sulla rete e nei social. Stiamo parlando di Terrifier 3, il vero fiore all'occhiello degli ultimi mesi della casa di distribuzione Plaion Pictures, intenzionata a proseguire su quella via maestra, con il cinema horror e di animazione come stella polare, ma non solo. Intrigante è una proposta italiana che guarda a est, ma sempre in Europa.

Abbiamo parlato delle novitò dei prossimi mesi di Plaion Pictures a Sorrento, in occasione delle Giornate di Cinema, con Frida Romano, Film Marketing Director, e Ludovico De Cesare, Theatrical Sales Manager & Acquisition Film Manager.