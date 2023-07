Pirati dei Caraibi 6: Zoe Saldaña spiega perché non tornerebbe nella saga

News Cinema

Mentre ancora non si sa se Johnny Depp reciterà nel sesto capitolo del franchise di Pirati Dei Caraibi, Zoe Saldaña racconta a un giornalista l'esperienza de La Maledizione della prima luna e spiega perché non farebbe un nuovo film della saga con protagonista Jack Sparrow.

Zoe Saldaña, da poco vista in Avatar 2, spiega perché non potrebbe mai e poi mai fare un nuovo film della serie di Pirati dei Caraibi, il redditizio franchise ispirato all'omonima attrazione dei parchi Walt Disney. L'attrice, come sappiamo, è apparsa nel primo capitolo della saga, intitolato La maledizione della Prima Luna. Il personaggio che interpretava era la piratessa Anamaria, che faceva parte della ciurma di Jack Sparrow e che aveva una barca da pesca che le fu rubata proprio dal personaggio di Johnny Depp.

Zoe Saldaña ne ha avuto abbastanza di pirati e di Caraibi

Durante un’intervista rilasciata a Buzzfeed UK, Zoe Saldaña ha parlato dei suoi ruoli più importanti, e quando è arrivata ad Anamaria de La Maledizione della prima luna, e dopo aver specificato di essere fiera della qualità del film, ha raccontato di una lavorazione molto faticosa certamente dovuta all'importanza e grandiosità del progetto. Ecco la sua lunga ed esaustiva dichiarazione:

Che film grandioso, era davvero divertente ed entusiasmante, e girato molto bene e anche ben recitato. E poi aveva un cast decisamente variegato, attori di ogni età e quindi in fasi diverse della vita. Ma la lavorazione è stata faticosa perché era un film ambizioso, davvero ambizioso. Era una macchina troppo complessa per me e certamente impazzita, e quindi, quando vedo ciò che abbiamo restituito sul grande schermo, sono molto orgogliosa. Ma visto quanto è stato difficile ottenere quel risultato, non voglio assolutamente ripetere l'esperienza.

Mi hanno chiesto di recitare solamente in un film, dopodiché niente. Forse hanno scelto di andare in una direzione diversa, se all'inizio avevano intenzione di far tornare il mio personaggio, alla fine delle riprese sembravano aver cambiato idea, e sono felice che sia accaduto. Avrebbe significato navigare fra questioni politiche, e poi dentro a quell'enorme ingranaggio mi sentivo persa e insignificante. Tuttavia sono contenta per tutti gli attori che hanno tratto vantaggio dal film, perché ognuno di loro ha avuto una carriera straordinaria. Ho seguito con attenzione le loro carriere, che sono ottimi esempi da seguire, ma per me si è trattato di un'esperienza che non proprio non meritava di essere ripetuta.

Ai tempi de La maledizione della Prima Luna, Zoe Saldaña non era molto conosciuta. Dopo le esperienze dello Star Trek del 2009 e dei due Avatar, è indiscutibilmente diventata una star. Se quindi la Disney riuscisse ad averla in Pirati dei Caraibi 6, sarebbe un colpaccio, tanto più che ancora non si sa se ci sarà Johnny Depp. Ma Zoe sembra non ne voglia sapere. Forse l'unica maniera per convincerla sarebbe affidarle un ruolo più succoso, ma queste sono soltanto congetture, quindi aspettiamo di avere qualche informazione in più per poter fare un'analisi più sensata.