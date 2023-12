Pio & Amedeo nel trailer di Come può uno scoglio

News Cinema

Come può uno scoglio è il titolo del nuovo film che vede protagonisti i comici Pio & Amedeo, diretti ancora una volta da Gennaro Nunziante: possiamo mostrarvi il movimentato trailer di questa storia, che parla con umorismo di sogni accantonati e dell'eterno contrasto tra gli altolocati e i popolari, in uno scontro culturale nel quale i due comici e il regista si divertono come da copione. Al cinema dal 28 dicembre.



Come può uno scoglio: Il Trailer Ufficiale del Film con Pio e Amedeo - HD

Come può uno scoglio, la trama del film con Pio & Amedeo